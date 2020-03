मती मारली गेली आणि पायावर बेतले

नागपूर : फलाटावरील गर्दी बघून मती मारली गेली अन्‌ एक प्रवासी चक्क लुपलाईन शेजारी झोपी गेला. झोपेतच त्याचा पाय रुळावर गेला, नेमके त्याचवेळी रूळावर उभी मालगाडीही पुढच्या प्रवासाला निघाली. चाकामुळे डावा पाय शरिरावेगळा झाला. सोमवारी दुपारी नागपूर रेल्वेस्थानकावर ही घटना घडली. रक्तबंबाळ अवस्थेत त्याला मेयो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. वेळीच वैद्यकीय उपचार मिळाल्याने त्याचे प्राण वाचले. अवश्य वाचा - लठ्ठ आहात का? मधुमेहसुद्धा आहे? संजय राऊत (50) असे जखमी प्रवाशाचे नाव आहे. तो उमरेडचा राहणारा आहे. सोमवारी दुपारी तो नागपूर स्थानकावर आला. गाडीला वेळ असल्याने तो झोपण्याचा प्रयत्न करीत होता. पण, गर्दी अधिक असल्याने झोपताही येत नव्हते. गोंधळापासून लांब जाण्याचा विचार करीत असतानाच फलाट क्रमांक 1 व 2 दरम्यान असलेल्या लुपलाईनवर रेल्वेगाडी उभी दिसली. तिथे झोपल्यास कुणाचाही अडथळा येणार नाही, असा त्याचा समाज झाला. मालगाडीनजिक जाऊन जमिनीवरच ताणून दिली. झोपेतच डावा पाय रूळावर गेला. त्याचवेळी मालगाडी पुढच्या प्रवासाला निघाली. चाकामुळे डावा पाय कापला गेला आणि तोंडून किंकाळी फुटली. यामुळे फलाटावरील प्रवाशांचे लक्ष वेधले गेले. त्याला रक्तबंबाळ अवस्थेत बघून प्रवाशांनी आरडाओरड केली. माहिती मिळताच उपस्टेशन व्यवस्थापक अतुल श्रीवास्तव आणि सतीश ढाकणे यांनी रेल्वे डॉक्‍टरांना पाचारण करीत जीआरपी व आरपीएफलाही सूचना दिली. जखमीला फलाट क्रमांक एकवर आणल्यानंतर रेल्वेच्या डॉक्‍टरने त्याच्यावर प्रथमोपचार केला. त्यानंतर लगेच रुग्णवाहिकेने त्याला मेयो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जखमीची प्रकृती स्थिर असल्याचे बोलले जाते.

Web Title: Mati was killed and laid on the ground