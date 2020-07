बापरे... त्याने स्वत:च्या नाही, परंतु तिच्याही वयाचा विचार केला नाही 

नागपूर : नातवंडांसोबत खेळायचे त्याचे वय. परिसरातील मोठ्यांपैकी कुणी त्याला काका तर लहान मुले आजोबा म्हणून संबोधायचे. काही जण ज्येष्ठ म्हणून नमस्कारही घ्यायचे. परंतु वासनांध माणसाला कशाचेही भान राहत नाही, हेच खरे. त्याची वाईट नजर तिच्यावर पडली. परंतु तसा विचार करण्यापूर्वी त्याने स्वत:च्या नाही, परंतु तिच्यातरी वयाचा विचार करायचा होता, असे एकच वाक्‍य आज ज्याच्या त्याच्या तोंडी आहे. काय घडला असावा प्रकार वाचा पुढे... पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार महिला मूळची राजस्थानची असून, ती फेब्रुवारी महिन्यात बहिणीकडे कामठी येथे आली होती. मात्र, लॉकडाऊनमुळे ती गावी परत जाऊ शकली नाही. तिला पाच वर्षे आणि सहा वर्षे वय असलेल्या दोन मुली आहेत. 14 जुलैला सायंकाळी सहा वर्षे वय असलेली मुलगी शेजारी राहणारा आरोपी नरेंद्र मेश्राम याच्या घरी गेली. मेश्रामच्या नातवंडांसोबत ती खेळत होती. दरम्यान, नराधम नरेंद्रची नजर त्या चिमुकलीवर पडली. "त्याला' बुडताना पाहून मित्र गेले पळून, नंतर सायंकाळी घडले असे...

आपल्या नातवंडांसोबत घरी खेळायला आलेल्या मुलीचे वय काय, आपली नातवंड त्या चिमुकलीसोबत खेळत आहेत, याचा साधा विचारही त्याच्या मनाला शिवला नाही आणि घरी खेळायला आलेल्या सहा वर्षांच्या चिमुकलीवर वृद्धाने लैंगिक अत्याचार केला. ही दुर्दैवी घटना कामठी परिसरात उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, आरोपीला अटक केली आहे. नरेंद्र मेश्राम (वय 59, कामठी) असे आरोपीचे नाव आहे. नातवंडांसोबत खेळायला आलेल्या चिमुकलीला घरात चल, तुला चॉकलेट देतो, असे सांगून घरात नेले. तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. झालेल्या प्रकाराने ती चिमुकली रडत रडत घरी गेली. तिने घडलेला प्रकार सांगितला. तक्रारदार महिला आणि तिची बहीण विचारणा करायला नरेंद्रच्या घरी गेल्या असता त्याने दोघींनाही शिवीगाळ करून हाकलून लावले. त्यांनी थेट कामठी पोलिस स्टेशन गाठले. पोलिसांना हकिकत सांगितल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. आरोपी नरेंद्र मेश्राम याला अटक करण्यात आली.

नागरिकांमध्ये संताप या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांमधून संताप व्यक्‍त होत आहे. नातवंडांसोबत घरी खेळायला आलेल्या चिमुकलीवर वाईट नजर टाकणाऱ्याला जबर शिक्षा व्हावी, अशी मागणीही होत आहे. संपादन : अतुल मांगे

