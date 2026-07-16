Wardha Crime: वर्धा हादरलं! १२ वर्षाच्या मुलीची अत्याचारानंतर दगडानं ठेचून हत्या, नग्नावस्थेत आढळला मृतदेह

वर्धा: नजीकच्या रोठा तलाव परिसरात अंगावर शहारे उभे करणारी घटना घडली. अवघ्या बारा वर्षीय मुलीचा झोपडीत नग्नावस्थेत मृतदेह आढळल्याने संबंधीत मुलीवर अत्याचार केल्यावर तिची हत्या करण्यात आल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. ही घटना बुधवारी (ता. १५) सायंकाळी उशीरा उघडकीस आली असून अधिकची माहिती सध्या सावंगी पोलिस घेत आहेत..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.पोलिस सुत्रानुसार, वर्धा येथील रहिवासी कावळे यांच्या मालकीचे रोठा तलाव परिसरात शेत आहे. याच शेतातील झोपडीत या प्रकरणातील पिडितेचा परिवार राहतो. मृतक व तिच्या दोन बहिणी गावातीलच शाळेत शिक्षण घेतात. बुधवारी नेहमीप्रमाणे पीडिता व तिच्या दोन्ही बहिणी शाळेत गेल्या. तर आई-वडिल काही कामानिमित्त वर्धा येथे आले होते. अशातच पीडिता ही दुपारी शाळेतून लवकर घरी परतली. ती घरी एकटी असताना या प्रकरणातील आरोपीने घरात प्रवेश करून तिच्यावर अत्याचार केला..कुणालाही या घटनेची माहीती पडू नये म्हणून तिची दगडाने ठेचून हत्या केली. शिवाय घटनास्थळावरून यशस्वी पोबारा केला. पीडितेचे कुटुंबिय घरी परतल्यावर त्यांना मुलीचा मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात आणि नग्नावस्थेत दिसला. तिच्या डोक्यावर गंभीर दुखापत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर या घटनेची माहिती तातडीने सावंगी पोलिसांना देण्यात आली..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!. माहिती मिळताच सावंगी पोलिसांची चमू घटनास्थळी पोहोचली. मृतदेह ताब्यात घेत पंचनामा केला. हत्येची माहिती मिळताच पोलिस विभागातील बड्या अधिकाऱ्यांनीही घटनास्थळ गाठून बारकाईने पाहणी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.