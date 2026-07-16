विदर्भ

Wardha Crime: वर्धा हादरलं! १२ वर्षाच्या मुलीची अत्याचारानंतर दगडानं ठेचून हत्या, नग्नावस्थेत आढळला मृतदेह

POCSO case registered in Wardha crime investigation: रोठा तलाव परिसरात १२ वर्षीय मुलीवर निर्घृण अत्याचारानंतर दगडाने ठेचून हत्या; सावंगी पोलिसांकडून तपासाची चक्रे वेगाने फिरू लागली.
Shock in Wardha as Minor Girl Is Found Dead; Authorities Launch Detailed Investigation

Shock in Wardha as Minor Girl Is Found Dead; Authorities Launch Detailed Investigation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वर्धा: नजीकच्या रोठा तलाव परिसरात अंगावर शहारे उभे करणारी घटना घडली. अवघ्या बारा वर्षीय मुलीचा झोपडीत नग्नावस्थेत मृतदेह आढळल्याने संबंधीत मुलीवर अत्याचार केल्यावर तिची हत्या करण्यात आल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. ही घटना बुधवारी (ता. १५) सायंकाळी उशीरा उघडकीस आली असून अधिकची माहिती सध्या सावंगी पोलिस घेत आहेत.

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