Success Story : जिद्दीला सलाम! दोन मुलांचा सांभाळ अन् मोलमजुरी करत निशाने केली 12वी उत्तीर्ण; मिळवले ६८.३३% गुण

श्रीकांत राऊत अकोला : मिलन नगर, नायगाव येथे राहणाऱ्या २७ वर्षीय निशा संजय काळे हिने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही जिद्दीने बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण केली. लवकर लग्न, सासरी झालेला त्रास, दोन मुलांची जबाबदारी आणि आर्थिक अडचणी असूनही तिने कुणाकडे मदतीची अपेक्षा न ठेवता मोलमजुरी व घरकाम करत शिक्षण पूर्ण केले. या मेहनतीच्या जोरावर तिने बारावी कला शाखेत ६८.३३ टक्के गुण मिळवत स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले..निशाचे बालपण अत्यंत गरिबीत गेले. घरची परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे तिचे आई-वडील मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. अशा परिस्थितीत मुलीच्या शिक्षणापेक्षा तिचे लग्न लावून देणे हा पर्याय घरच्यांना योग्य वाटला. त्यामुळे सात-आठ वर्षांपूर्वीच तिचे लग्न लावून देण्यात आले. आयुष्याची स्वप्ने पूर्ण करण्याआधीच संसाराच्या जबाबदाऱ्या तिच्या खांद्यावर आल्या. मात्र, लग्नानंतर तिचे आयुष्य अपेक्षेप्रमाणे सुखाचे नव्हते..सासरी काही दिवसांनीच तिला शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला. सततचा छळ आणि अन्याय यामुळे तिचे जगणे कठीण झाले. शेवटी हा त्रास असह्य झाल्याने निशाने धाडसाने निर्णय घेतला आणि आपल्या दोन लहान मुलांना घेऊन माहेरी परतली. हा निर्णय सोपा नव्हता. समाजाची भीती, भविष्याची चिंता आणि दोन मुलांची जबाबदारी असताना निशाने हार मानली नाही..माहेरी परतल्यानंतर तिने पुन्हा शिक्षण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रवासात तिला दिव्यांग सोशल फाउंडेशनचे प्रा. विशाल कोरडे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन मिळाले. त्यांच्या प्रेरणेमुळे निशाने पुन्हा शिवाजी विज्ञान, कला व वाणिज्य महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आणि बारावीची परीक्षा देण्याचे ठरवले. वर्षभर केलेल्या मेहनतीमुळे तिला बारावीत हे यश मिळाले आहे. परिस्थिती कधीच माणसाला हरवू शकत नाही, जोपर्यंत तो स्वतः हार मानत नाही, हेच निशा काळे हिच्या संघर्षातून अधोरेखित होते..दिवसभर लोकांच्या घरची कामे अन् रात्री अभ्याससकाळी लवकर उठून घरकाम, मुलांचा सांभाळ आणि त्यानंतर लोकांच्या घरी जाऊन घरकाम हा तिचा रोजचा दिनक्रम होता. दिवसभराच्या श्रमांनंतर रात्री उशिरापर्यंत अभ्यास करणे, परिस्थिती समोर न थकता परीक्षा पास करायची व समोर जायचे हीच तिची खरी जिद्द होती.आई-वडिलांनी दिला आधारएकीकडे दोन मुलांचा सांभाळ, दुसरीकडे आर्थिक अडचणी आणि त्यात अभ्यास पण निशाने या सगळ्यांना सामोरे जात स्वतःला सिद्ध केले. आई-वडिलांनीही तिच्या पाठीशी उभे राहून तिला आधार दिल्याचे निशा सांगते.