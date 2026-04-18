Ayan Ahmed: एक सल्ला, नंतर 'तो' मॅसेज अन् सापळा... अयान अहमदनं तरुणींना जाळ्यात कसं ओढलं? पडद्यामागचा सल्लागार लव्हगुरू कोण?

महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा येथे मुलींचे कथित लैंगिक शोषण आणि त्यांचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल झाल्याच्या प्रकरणी तपास तीव्र झाला आहे. एसआयटीच्या तपासात धक्कादायक खुलासे होत आहेत. मुख्य आरोपी अयान अहमद याने मुलींचे शोषण केले, असा आरोप आहे. हे करण्यासाठी त्याने एका कथित 'लव्ह गुरू'ची मदतही घेतली होती. त्याने त्याला अनेक सल्ले दिले होते. याबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे..एसआयटीच्या तपासादरम्यान असे उघड झाले की, आरोपीने त्याचा मित्र मानव सुगंधे याच्या कथोरा रोडवरील भाड्याच्या फ्लॅटचा सात ते आठ वेळा वापर केला होता. या खुलाशानंतर पोलिसांनी फ्लॅट मालकाला चौकशीसाठी बोलावले आहे. फ्लॅट मालकाला या कृत्यांची माहिती होती की नाही, हे ते निश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ....म्हणून मी प्लेबॉय बनलो, आरोपी अयानची पोलिसासमोर धक्कादायक कबुली.मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी अयान तरुणींशी संभाषण सुरू करण्यासाठी एक अनोखी पद्धत वापरत असे. तो अगदी सुरुवातीपासूनच थेट प्रश्न विचारायचा "हाय-हॅलो विसरा, मला तिथे भेटलेली ती व्यक्ती तुम्ही आहात का?" अशाप्रकारे, तो समोरच्या व्यक्तीला संभाषणात गुंतवून, हळूहळू त्यांचा विश्वास संपादन करून, मग त्यांना आपल्या जाळ्यात ओढायचा. तपासात असेही उघड झाले आहे की, त्याला एका तथाकथित 'लव्ह गुरू'कडून सल्ले मिळत असत. ज्याचा वापर तो महिलांना लक्ष्य करण्यासाठी करत असे. पोलीस आता या 'लव्ह गुरू'ची ओळख पटवण्याचे काम करत आहेत..एसआयटीच्या तपासात असेही उघड झाले आहे की, आरोपी तरुणींना अमरावती, अचलपूर आणि परतवाडा येथील विविध कॅफेमध्ये घेऊन जात असत. यामध्ये कथोरा रोडवरील कॅफे रॉयल, अचलपूरमधील कॅफे फ्रेंड टाऊन आणि परतवाडा येथील कॅफे सोशल जंक्शन यांचा समावेश होता. अहवालानुसार, या कॅफेमध्ये जोडप्यांसाठी स्वतंत्र बंद कप्पे होते. जिथे आक्षेपार्ह कृत्ये होत असल्याचा संशय होता. पोलिसांनी कॅफे चालकांची चौकशी केली आहे..मित्रानेच केला मित्राचा गेम, मुली पटवण्याची शर्यत अन् पैशांच्या वादातून घेतला बदला; अमरावती प्रकरणात मोठा खुलासा.या प्रकरणाचे धागेदोरे वज्जर धरणाच्या बागेपर्यंतही पोहोचले आहेत. जिथे आरोपी आणि पीडित कथितरित्या भेटले होते. पोलिसांचे एक पथकही तिथे पोहोचले आणि त्यांनी संबंधित माहिती गोळा केली. आतापर्यंत एसआयटीने या प्रकरणात चौकशीसाठी आणखी १० जणांना ताब्यात घेतले आहे. संपूर्ण नेटवर्क उघडकीस आणण्यासाठी तपास यंत्रणा या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत. .या प्रकरणाशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलिग्राम आणि यूट्यूबसारख्या प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होत होते. सायबर सेलच्या मदतीने आतापर्यंत ४१ खाती हटवण्यात आली आहेत. अमरावती घटनेमुळे आठ मुलींचे शोषण उघडकीस आले आहे. या मुलींच्या अश्लील क्लिप्सही बनवण्यात आल्या होत्या. .मैत्रिणीला घेऊन अयान 'त्या' फ्लॅटवर जायचा अन्...; अमरावती अत्याचार प्रकरणात धक्कादायक खुलासा, लॅपटॉप, टॅब, हार्डडिस्क जप्त.एसआयटीच्या महिला पोलीस निरीक्षक, यशोदरा मुनेश्वर यांच्यामार्फत पीडितांशी संपर्क साधला जात आहे आणि त्यांना पुढे येऊन आपले जबाब नोंदवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगानेही या प्रकरणाची दखल घेतली असून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा घेतला आहे.