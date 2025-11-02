विदर्भ

Amravati Bird Election: अमरावतीत होणार पक्ष्यांची निवडणूक; महापालिका आणि पक्षीमित्र संघटनेचा पुढाकार, मतपत्रिकेचे अनावरण

Wildlife Awareness: सध्या सर्वत्र जिल्हापरिषद व नगरपालिकेच्या निवडणुकीचे वारे वाहत असून अमरावतीत मात्र सध्या पक्ष्यांच्या निवडणुकीची चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. पक्ष्यांची निवडणूक म्हणजेच राजकीय पक्षांची नव्हे तर खऱ्याखुऱ्या पक्ष्यांची निवड अमरावतीकरांना करावी लागणार आहे.
Amravati Bird Election

Amravati Bird Election

sakal

सुधीर भारती
Updated on

अमरावती : सध्या सर्वत्र जिल्हापरिषद व नगरपालिकेच्या निवडणुकीचे वारे वाहत असून अमरावतीत मात्र सध्या पक्ष्यांच्या निवडणुकीची चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. पक्ष्यांची निवडणूक म्हणजेच राजकीय पक्षांची नव्हे तर खऱ्याखुऱ्या पक्ष्यांची निवड अमरावतीकरांना करावी लागणार आहे.

Loading content, please wait...
Amravati
election
Event
bird
Voting
Wildlife
Biodiversity
Photographs

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com