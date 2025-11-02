Amravati Bird Election: अमरावतीत होणार पक्ष्यांची निवडणूक; महापालिका आणि पक्षीमित्र संघटनेचा पुढाकार, मतपत्रिकेचे अनावरण

अमरावती : सध्या सर्वत्र जिल्हापरिषद व नगरपालिकेच्या निवडणुकीचे वारे वाहत असून अमरावतीत मात्र सध्या पक्ष्यांच्या निवडणुकीची चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. पक्ष्यांची निवडणूक म्हणजेच राजकीय पक्षांची नव्हे तर खऱ्याखुऱ्या पक्ष्यांची निवड अमरावतीकरांना करावी लागणार आहे..पक्षीमित्र संघटना आणि महापालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने येत्या १५ दिवसांत ही निवडणूक घेतली जाणार असून त्यानंतर अमरावतीची ओळख असलेल्या पक्ष्याची निवड बहुमताने केली जाणार आहे. सध्या राजकीय पक्षांची निवडणूक रणधुमाळी सुरू झाली आहे. त्यातच आता अमरावतीत पक्षी निवडण्यासाठी एक अनोखी निवडणूक घेतली जाणार आहे. एखादा पक्षी कुठल्याही शहराची ओळख असतो..वन्यजीव प्रेमींच्या दृष्टीने ही बाबा अतिशय महत्त्वाची मानली जाते. त्यादृष्टीने पक्षीमित्र संघटनेकडून पुढाकार घेण्यात आला आहे. अमरावती शहर तसेच शहरालगतच्या परिसरात मोठ्या संख्येने आढळून येणाऱ्या सहा पक्ष्यांची मतदानासाठी निवड करण्यात आली असून त्यांची मतपत्रिकासुद्धा तयार करण्यात आली आहे..या मतपत्रिकेचे अनावरण शनिवारी (ता.एक) राज्यस्तरीय पक्षीमित्र संमेलनात महापालिका आयुक्त डॉ. सौम्या शर्मा तसेच प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी, पक्षिमित्र संघटनेचे जयंत वडतकर आदी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. मतदान हे ऑनलाइन पद्धतीने घेतले जाणार असून त्यासाठी स्वतंत्र अॅपसुद्धा निर्मित केला जाणार आहे. येत्या चार ते पाच दिवसांत शहरात ठिकठिकाणी निवडणुकीत उभे असलेल्या पक्षांचे पोस्टर्स व बॅनर्ससुद्धा झळकणार आहेत. एकूणच पक्षांच्या निवडणुकीसाठी अमरावतीकर जनता व पक्षिप्रेमींमध्ये कमालीची उत्सुकता लागली आहे..शहरात लागणार ‘त्या’ पक्षाचा पुतळामतदारांसमोर सहा पक्षी उमेदवार म्हणून रिंगणात राहणार आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक मते मिळविणाऱ्या पक्षाला अमरावतीचा शहर पक्षी म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे. तसेच शहराची ओळख म्हणून त्या पक्षाचा पुतळा शहरात मध्यभागी बसविण्यात येणार आहे..निवडणुकीतील पक्षी उमेदवार१) भारतीय राखी धनेश (इंडियन ग्रे होन्मिल)२) तांबट पक्षी (काँपरस्मिथ बारबेट)३) भारतीय हुदहूद (इंडियन हुप्पी)४) पिंगळा पक्षी (स्पॅाटेड ओलेट)५) शिक्रा पक्षी (शिक्रा)६) भारद्वाज (ग्रेटर कुकेल)(सहा पक्षी उमेदवार म्हणून रिंगणात आहेत.).राष्ट्रवादी काँग्रेसची प्रतिष्ठेची तर राष्ट्रवादीला (एसपी) हवी नवसंजीवनी.एखाद्या शहराची ओळख एखाद्या विशिष्ट पक्ष्यामुळे झाली पाहिजे, हा या निवडणुकीमागील हेतू आहे. एकूणच पक्ष्यांची जपणूक करण्यासोबतच त्यांच्याप्रति प्रेम निर्माण होण्यासाठी हा उपक्रम आहे.-डॉ. जयंत वडतकर, महाराष्ट्र पक्षीमित्र संस्था..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.