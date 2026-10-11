Amravati Crime: अमरावतीत आयटी इंजिनिअरने आईला संपवलं, स्वत:च पोलिसांना जाऊन सांगितलं

अमरावती: आई व्यवस्थित बोलत नाही, असा राग मनात धरून आयटी इंजिनिअर मुलाने आईचा गळा दाबून खून केल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी (ता. १०) शहराच्या गजानन प्लॉझा अपार्टमेंटच्या फ्लॅट क्रमांक २०४ मध्ये घडली. रंजना सतीश कानफाडे (वय ६५, रा. गजानन प्लाझा अपार्टमेंट), असे हत्या झालेल्या महिलेचे नाव असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक गोरखनाथ जाधव यांनी दिली. .गाडगेनगर पोलिसांनी स्वत:च या घटनेची तक्रार नोंदवून संशयित मुलगा तुषार सतीश कानफाडे (वय ३९) विरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करून त्याला दुपारी अटक केली. नवसारी मार्गावरील राजपूत ढाबा परिसरात गजानन प्लॉझा अपार्टमेंटच्या २०४ क्रमांकाच्या फ्लॅटमध्ये कानफाडे कुटुंब राहत होते. तुषार हा अविवाहित होता. शनिवारी (ता.१०) आई रंजना कानफाडे या बेडरूममध्ये एकट्याच असताना.संशयित तुषारने खोलीत जाऊन आईचा गळा दाबून खून केला. घटनेनंतर पोलिस उपायुक्त श्याम घुगे यांनी गाडगेनगर ठाण्यात जाऊन संशयित मुलगा तुषार कानफाडे याची चौकशीसुद्धा केली. तुषार सतीश कानफाडे व आई रंजना सतीश कानफाडे हे मूळचे मोर्शी तालुक्यातील रहिवासी असून, ते दोघेच फ्लॅटमध्ये राहत होते..हत्येनंतर स्वत:चा घेतली ठाण्यात धाव तुषार सतीश कानफाडे याने आईची हत्या केल्यानंतर काही वेळातच गाडगेनगर पोलिस ठाणे गाठून आईच्या हत्येची कबुली अधिकाऱ्यांपुढे दिली. आई व्यवस्थित बोलत नसल्याने तिचा खून केल्याचे त्याने सांगितले, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक गोरखनाथ जाधव यांनी दिली..व्यवसायाने आयटी इंजिनिअर असलेला संशयित तुषार कानफाडे हा एका कंपनीमध्ये नोकरी करीत होता. काही महिन्यांपासून त्याचे वर्क फ्रॉम होम सुरू होते. आई दिशाभूल करीत होती, आपल्याशी खोटे बालायची, असे कारण संशयिताने अटकेनंतर सांगितले. - श्याम घुगे, पोलिस उपायुक्त, अमरावती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.