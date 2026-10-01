विदर्भ

Amravati Crime : प्रॅक्टिकल लिहून देण्यास नकार; अमरावतीत फार्मसीच्या विद्यार्थिनीवर चाकूने हल्ला

Practical Work Dispute Cited as Motive in Preliminary Inquiry : अमरावतीतील फार्मसी महाविद्यालयात प्रॅक्टिकल लिहून न दिल्याच्या कारणावरून विद्यार्थिनीवर चाकूने हल्ला केल्याप्रकरणी १९ वर्षीय विद्यार्थ्याला अटक करण्यात आली आहे.
Amravati Crime

Amravati Crime

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती : शहरातील एका महाविद्यालयात प्रॅक्टिकल लिहून न दिल्याच्या कारणावरून संशयित युवकाने विद्यार्थिनीवर चाकूने हल्ला केल्याची बाब पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीतून उघडकीस आली.

नवीन मेघराज वनवानी (वय १९, रा. सिंधी कॅम्प, बडनेरा), असे अटक हल्लेखोर विद्यार्थ्याचे नाव असून, बडनेरा पोलिसांनी त्याला मंगळवारी (ता. २९) सायंकाळी अटक केली. त्याला तपास यंत्रणेने बुधवारी (ता. ३०) जिल्हा न्यायालयासमोर हजर केले असता, न्यायालयाने एक ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

Amravati Crime
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मंगळवारी (ता. २९) दुपारी साडेबारा ते एकच्या सुमारास फार्मसी महाविद्यालयाच्या लॉबीतील पायऱ्यांवर संशयित आरोपीने विद्यार्थिनीवर हल्ला करून तिला गंभीर जखमी केले होते.

जखमी विद्यार्थिनीच्या भावाने बडनेरा ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीमध्ये मागील काही दिवसांपासून नवीन वनवानी हा तिला प्रॅक्टिकल लिहून देण्यासाठी दबाव टाकत होता.

Amravati Crime
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त्यातून त्याने मुलीच्या मानेवर धारदार शस्त्राने वार करून हत्येचा प्रयत्न केला. युवतीची प्रकृती स्थिर जखमी युवतीवर शहरातील खासगी रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू असून, तिची प्रकृती स्थिर असल्याचे पोलिस निरीक्षक हनमंत उरलागोंडावार यांनी सांगितले.

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