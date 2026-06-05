विदर्भ

अमरावती शिक्षक मतदारसंघासाठी इच्छूकांची भाऊगर्दी; भाजपकडून 'ही' तीन अनपेक्षित नावं चर्चेत, कोणाला मिळणार संधी?

Amravati Teachers Constituency Election 2026 : साधारणता दिवाळीनंतर ही निवडणूक लागण्याची चर्चा आहे. त्यासाठी आता इच्छूकांनी कंबर कसली आहे. त्यापूर्वी काही नावंही चर्चेत आली आहेत.
Amravati Teachers Constituency Election 2026

Amravati Teachers Constituency Election 2026

esakal

Shubham Banubakode
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विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज संस्था मतदारसंघानंतर आता सर्वांना अमरावती शिक्षक मतदारासंघाच्या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. साधारणता दिवाळीनंतर ही निवडणूक लागण्याची चर्चा आहे. त्यासाठी आता इच्छूकांनी कंबर कसली असून भाजपामध्ये तीन नावांची चर्चा सुरु असल्याची माहिती पुढे येत आहेत.

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