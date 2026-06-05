अमरावती शिक्षक मतदारसंघासाठी इच्छूकांची भाऊगर्दी; भाजपकडून 'ही' तीन अनपेक्षित नावं चर्चेत, कोणाला मिळणार संधी?

विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज संस्था मतदारसंघानंतर आता सर्वांना अमरावती शिक्षक मतदारासंघाच्या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. साधारणता दिवाळीनंतर ही निवडणूक लागण्याची चर्चा आहे. त्यासाठी आता इच्छूकांनी कंबर कसली असून भाजपामध्ये तीन नावांची चर्चा सुरु असल्याची माहिती पुढे येत आहेत. .सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिक्षक मतदारसंघासाठी भाजपाकडून काही नावांची चर्चा सुरु आहे. यात संगिता शिंदे बोंडे, प्रा. सुमित पवार आणि शेखर भोयर ही नाव आघाडीवर आहेत. संगीता शिंदे बोंडे या भाजपा शिक्षक आघाडीच्या विभाग संयोजक तसेच खासदार अनिल बोंडे यांच्या बहीण आहेत. तर शेखर भोयर हे भाजपा शिक्षक आघाडीचे राज्य सह्योजक आहेत.शिक्षक मतदारसंघासाठी प्रा. सुमित पवार यांनीही दावा केला आहे. सुमित पवार हे भाजपा जिल्हा सरचिटणीस असून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आहेत. तसेच ते महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे विभाग कार्यवाह आणि राज्यशास्त्र परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत. विशेष म्हणजे शिक्षक परिषदेकडून सुमित पवार यांचं नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याचं तसेच शिक्षक परिषदेने भाजपाकडे पाठिंबा देण्याची मागणी केल्याची माहितीही सुत्रांकडून मिळाली आहे..Teachers Rights: शिक्षकांचे फक्त सन्मानाने पोट कसे भरेल? शिक्षकांना फक्त सन्मान मिळणे पुरेसे आहे का?.याशिवाय भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे आणि दिनेशी सूर्यवंशी यांची नावंही चर्चेत आहेत. डॉ. नितीन धांडे यांनी गेल्या निवडणुकीत भाजपाकडून निवडणूक लढवली होती. मात्र, त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता. पहिल्या क्रमांकाच्या पसंतीत ते सहाव्या स्थानावर राहिले होते. विशेष म्हणजे होऊ घातलेल्या विधानपरिषद निवडणुकीतही त्याचं नाव पुढे आलं होतं. मात्र, भाजपाने प्रवीण पोटे यांना संधी दिली. त्यामुळे शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत त्यांना संधी मिळणार का हे बघणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे..शिक्षकांच्या पदोन्नतीत टीईटीचा खोडा! शालेय शिक्षण विभागाच्या आदेशाने खळबळ, राज्यमंत्र्यांनी दिले चौकशीचे आदेश...२०२० मध्ये झालेल्या शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीत एकूण २७ उमेदवार रिंगणात होते, या निवडणुकीत अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशीम या पाच जिल्ह्यांतील एकूण ३० हजार ९१८ शिक्षकांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. या निवडणुकीत अपक्ष म्हणून लढलेल्या किरण सरनाईक यांना १५ हजार ६०६ मत मिळाली होती. त्यांनी शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या उमेदवारांचा पराभव केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.