Baba Amte Anandwan: बाबा आमटेंचे ‘आनंद निकेतन’ हस्तांतराच्या वाटेवर, पुनर्बांधणीचा खर्च पेलवेना, आनंदवनातील कॉलेज अडचणीत

वरोरा (जि.चंद्रपूर) : कर्मयोगी बाबा आमटे यांनी महारोगींच्या सेवेसाठी उभारलेल्या आनंदवनातील आनंद-निकेतन विज्ञान, कला व वाणिज्य महाविद्यालय सध्या आर्थिक संकटात सापडले आहे. महाविद्यालयाची जीर्ण इमारत पाडून नवीन इमारत उभारण्यासाठी सुमारे १११ कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...मात्र, एवढा मोठा निधी उभारणे शक्य न झाल्याने महाविद्यालयाचा कारभार सक्षम संस्था किंवा व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महारोगी सेवा समितीने इच्छुक संस्थांकडून प्रस्ताव मागविले आहेत. २० जून १९६४ रोजी सुरू झालेले हे महाविद्यालय वरोरा आणि परिसरातील विशेषतः ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. मात्र, महाविद्यालयाची मुख्य इमारत १९६० च्या दशकाच्या सुरुवातीला बांधण्यात आली आहे. तूर्तास तिची संरचनात्मक स्थिती गंभीर आहे. .२००८ मध्ये संरचनात्मक अभियंत्यांनी केलेल्या पाहणीत इमारतीची दुरुस्ती शक्य नसल्याचे मत नोंदविले होते. त्यातच आनंदवनापासून सुमारे २५ किलोमीटर परिसरातील कोळसा खाणींमधील नियंत्रित स्फोटांमुळे गेल्या तीन वर्षांपासून भूगर्भीय कंपने जाणवत असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. ही जीर्ण इमारत पाडून त्याठिकाणी नवीन इमारत उभारणे अत्यावश्यक झाले आहे. सध्या महाविद्यालयात दोन हजार पाचशेहून अधिक विद्यार्थी आणि १०० हून अधिक शिक्षक-कर्मचारी आहेत. महाविद्यालयासाठी नवीन, सुरक्षित आणि आधुनिक संकुल उभारण्यासाठी सुमारे १११ कोटींची गरज आहे. .माजी विद्यार्थी, दानशूर व्यक्ती, हितचिंतक आणि सीएसआरच्या माध्यमातून हा निधी उभारण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र अपेक्षित निधी उभा राहिला नाही. दुसरीकडे, महारोगी सेवा समितीच्या विविध मानवतावादी उपक्रमांवर दरवर्षी सुमारे ३० कोटींचा खर्च होत असल्याने संस्थेवर आर्थिक ताण असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. महाविद्यालय बंद करण्याऐवजी शैक्षणिक प्रवाह अखंड ठेवण्यासाठी व्यवस्थापन हस्तांतराचा पर्याय निवडल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. यासाठी इच्छुक संस्थांकडून ‘एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ मागविण्याची प्राथमिक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पुढील निर्णय संबंधित प्राधिकरणांच्या मंजुरीनंतर होणार आहे.कार्यकारिणीच्या दोन सभा झाल्या. दोन्ही सभेमध्ये सर्वानुमते हस्तांतरांचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे महारोगी सेवा समितीचे विश्वस्त सुधाकर कडू यांनी सांगितले..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.\rमहाविद्यालयाची इमारत जीर्ण झाली आहे. नवीन इमारतीकरिता वास्तूविशारदकडून अंदाजपत्रक मागितले. १११ कोटींचे काम आहे. हा निधी गोळा करण्याचा प्रयत्नही केला. परंतु शक्य होणार नाही. व्यवस्थापनाने निर्णय घेतला. सक्षम व्यवस्थापन असलेल्या संस्थेकडून हस्तांतर प्रस्ताव मागितले आहेत. -कौस्तुभ आमटे, विश्वस्त, महारोगी सेवा समिती, वरोरा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.