विदर्भ

Baba Amte Anandwan: बाबा आमटेंचे ‘आनंद निकेतन’ हस्तांतराच्या वाटेवर, पुनर्बांधणीचा खर्च पेलवेना, आनंदवनातील कॉलेज अडचणीत

Baba Amtes Anand Niketan Faces Transfer Amid Rising Costs: आनंदवनातील आनंद निकेतन महाविद्यालयावर आर्थिक संकटाचे सावट, १११ कोटींच्या पुनर्बांधणी खर्चामुळे सक्षम संस्थेकडे व्यवस्थापन हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू
Anandwan College in Crisis as Reconstruction Costs Soar Baba Amtes Anand Niketan Moves Towards Possible Transfer

Anandwan College in Crisis as Reconstruction Costs Soar Baba Amtes Anand Niketan Moves Towards Possible Transfer

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सकाळ वृत्तसेवा
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वरोरा (जि.चंद्रपूर) : कर्मयोगी बाबा आमटे यांनी महारोगींच्या सेवेसाठी उभारलेल्या आनंदवनातील आनंद-निकेतन विज्ञान, कला व वाणिज्य महाविद्यालय सध्या आर्थिक संकटात सापडले आहे. महाविद्यालयाची जीर्ण इमारत पाडून नवीन इमारत उभारण्यासाठी सुमारे १११ कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे.

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