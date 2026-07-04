तुम्हीच सांगा उपवास कसा करायचा? सणासुदीच्या काळात भगरीच्या किंमतीत दुप्पटीने वाढ, साबुदाणाही महागला, पण किती?

नागपूर : सणासुदीच्या तोंडावर उपवासाच्या प्रमुख पदार्थांच्या दरांमध्ये मोठी दरवाढ झाली आहे. भगरीच्या किमतीने उच्चांक गाठला असून साबुदाणाही प्रतिकिलो १५ रुपयांनी महागला आहे. उपवासासाठी सर्वाधिक उपयोग होणाऱ्या भगरीच्या दराने यंदा जुने सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. चालू वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच जानेवारीत १०० रुपये प्रतिकिलो मिळणारी भगर आता थेट दुप्पट २०० रुपयांवर पोहोचली आहे. .नाशिकमध्ये पावसाने दगा दिल्याने उत्पादन घटले असून छत्तीसगड,तामिळनाडूमध्ये उत्पादन चांगले आहे. बाजारातील अपुरा पुरवठा आणि वाढती मागणी हे दरवाढीमागील मुख्य कारण असल्याचे साबू ट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक गोपाल साबू यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले..Latur News: आवक वाढताच गव्हाच्या भावात घसरण; नळेगाव ; ज्वारी मात्र तेजीत, बाजार समितीतील चित्र.भगरीसोबतच साबुदाण्याच्या किमतीतही मोठी वाढ झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी ५० रुपये किलो मिळणारा साबुदाणा आता थेट १५ रुपयांच्या वाढीसह ६५ रुपये किलो झाला आहे. येत्या काळात श्रावण सुरू झाल्यावर मागणी आणखी वाढणार आहे. अशा स्थितीत उत्पादक भागातून आवक सुधारली नाही, तर भगर आणि साबुदाण्याच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता घाऊक व्यापाऱ्यांनी वर्तवली..ताटातली चपातीही महागली; गव्हाच्या दरात किलोमागे दोन ते तीन रुपयांची वाढ, कारण काय?.शेंगदाण्याच्या दराने मात्र ग्राहकांना काहीसा दिलासा दिला आहे. शेंगदाण्याच्या किमतीत कोणतीही मोठी वाढ झाली नाही. सध्या बाजारात शेंगदाणे १३० ते १४० रुपये किलोवर स्थिर आहेत. यामुळे व्यापारी आणि ग्राहकांना काही प्रमाणात का होईना दिलासा मिळाला आहे. एकूणच, यंदाचा श्रावण महिना गृहिणींचे बजेट वाढवणारा ठरणार असेच दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.