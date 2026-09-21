भाजप कार्यकर्त्याची जेवणासाठी हाणामारी, आमदारांनी घेतलेल्या बैठकीनंतर एकमेकांच्या अंगावर गेले धावून; VIDEO VIRAL

भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी येथे भाजपच्या संघटनात्मक बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीनंतर जेवणावरून कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी झाल्याची घटना घडलीय. दोन गट एकमेकांना भिडल्यानं घडलेल्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. मोहाडी येथे भंडारा-गोंदिया जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री आणि भाजप आमदार परिणय फुके यांच्या अध्यक्षतेखाली पक्षाची संघटनात्मक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. .भाजपच्या संघटनात्मक बैठकीला भंडारा जिल्ह्यातील भाजपचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. बैठक संपल्यानंतर कार्यकर्त्यांसाठी जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली होती. याच जेवणाच्या वादातून गोंधळ झाल्याचं म्हटलं जात आहे. नेमकं काय घडलं हे समजू शकले नाही..मालमत्ता ४ कोटींची, मग १३ कोटींची रोल्स रॉयस कुठून आली? मैथिली ठाकूरच्या व्हिडीओवरून CAचा सवाल, चौकशीची मागणी.बैठक संपल्यानंतर जेवणासाठी मोठी गर्दी झाल्यानंतर काही कार्यकर्त्यांमध्ये वाद झाला. सुरुवातीला झालेला वाद काही वेळातच वाढला आणि दोन गटांतील कार्यकर्ते एकमेकांच्या अंगावर धावून गेले. त्यानंतर अरेरावी आणि मारहाणीला सुरुवात झाली. अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे कार्यक्रमस्थळी एकच गोंधळ उडाला. हाणामारी सुरू झाल्यानंतर काही कार्यकर्त्यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांना बाजूला करत वाद शांत करण्याचा प्रयत्न केला. काही वेळानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली..दरम्यान, या घटनेचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने मोहाडीतील या प्रकाराची चर्चा सुरू झाली आहे. नेमका वाद कोणत्या कारणावरून झाला, याबाबत सविस्तर माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. आमदार परिणय फुके यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाल्यानंतर हा प्रकार घडला असला, तरी हाणामारीच्या वेळी फुके घटनास्थळी उपस्थित होते की नाही याची माहिती स्पष्ट झालेली नाही. बैठक संपल्यानंतर जेवणासाठी झालेल्या गर्दीतून वाद वाढल्याचे सांगितले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.