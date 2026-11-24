यवतमाळ: भूमिहीनांना हक्काची जमीन मिळावी आणि ग्रामीण भागातील जमीनदार व भूमिहीन यांच्यातील आर्थिक दरी कमी व्हावी, या उद्देशाने आचार्य विनोबा भावे यांनी १९५१ मध्ये भूदान चळवळ सुरू केली. या चळवळीतून भूमिहीनांना दान मिळालेल्या जमिनींचे कालांतराने शहरीकरणामुळे मूल्य वाढले. आज या जमिनींची किंमत कोट्यवधी रुपयांवर पोचली आहे. त्यामुळे अशा जमिनींवर भूमाफिया आणि विकासकांचा डोळा असून, त्यातून कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार होत असल्याचा आरोप केला जात आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.मूळ लाभार्थींच्या जमिनी परस्पर विक्री केल्याचे तर काही ठिकाणी भूदानाच्या जमिनींवर ले-आउट उभारल्याची गंभीर प्रकरणे पुढे आली आहेत. कोट्यवधींच्या कथित गैरव्यवहारामुळे यवतमाळमध्ये खळबळ उडाली आहे. भूदान चळवळीत आचार्य विनोबा भावे यांना यवतमाळ जिल्ह्यात एक लाख चार हजार ५०० एकर जमीन दान मिळाली होती. तर महाराष्ट्रात एक लाख ५८ हजार ७०६ एकर जमीन दान स्वरूपात प्राप्त झाली होती. .या जमिनी भूमिहीन कुटुंबांना वितरित करण्यात आल्या. त्यातून अनेक कुटुंबांना स्थैर्य मिळण्यास मदत झाली. मात्र, ग्रामीण भागातील या जमिनी आता शहराच्या मध्यवर्ती आणि मोक्याच्या ठिकाणी आल्या आहेत. जमिनीचे बाजारमूल्य वाढल्याने त्यावर व्यावसायिकांची नजर पडली. काही ठिकाणी मूळ शेतकऱ्यांच्या नावावरील जमिनी परस्पर विक्री केल्याचे आरोप होत आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.विकसकांनी आरोप फेटाळलेदुसरीकडे, भूदानाच्या जमिनी लाटल्याचे आरोप विकसकांच्या वतीने फेटाळण्यात येत आहेत. भूदान यज्ञ मंडळाने १९६० मध्ये जमिनी वितरित केल्यानंतर दहा वर्षांनी संबंधित लाभार्थींना भूमिस्वामी हक्क प्राप्त झाले. त्यानंतर ते जमिनीचे कायदेशीर मालक झाले आणि त्यांनी नियमानुसार जमिनींची विक्री केली, असा दावा विकासकांच्या वकिलांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे भूदानाच्या जमिनी बळकावल्याचे आरोप वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणातील तक्रारी यवतमाळच्या उपविभागीय अधिकारी गोपाळ देशपांडे यांचे कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आल्या असून, सध्या सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.