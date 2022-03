सिवरेज टाकी साफ करताना गुदमरून दोघांचा मृत्यू; तीन जखमी

राजुरा (जि. चंद्रपूर) : बल्लारपूर क्षेत्रातील सास्ती-धोपटाळा टाऊनशिप येथे मंगळवारी (ता. २२) सांडपाणी व भूमिगत सिवरेज टाकी (sewage tank) साफ करण्यासाठी आत गेलेले कंत्राटी कामगार व वेकोलि कामगार बेशुद्ध झाले. ही बाब बाहेर असलेल्या कामगारांना समजताच त्यांना तातडीने बल्लारपूर क्षेत्रीय दवाखान्यात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान कंत्राटी राजू जंजर्ला व सुभाष खंडाळकर यांचा मृत्यू (Both died) झाला. तर तिघांची प्रकृती (Three injured )खराब झाली. (Both died while cleaning the sewage tank)

प्राप्त माहितीनुसार, वेकोलि बल्लारपूर क्षेत्रातील सास्ती-धोपटाळा टाऊनशिपमध्ये मंगळवारी कंत्राटी कामगार दहा फूट खोल असलेली टँक साफ (sewage tank) करण्यासाठी उतरले होते. बराच वेळ होऊनही ते बाहेर न आल्याने व आवाजाला प्रतिसाद न दिल्याने कंपनीचा कर्मचारी टँकमध्ये उतरला. मात्र, तोही बाहेर आला नाही. यामुळे वर असलेले अन्य कामगार घाबरले. त्यांनी याची माहिती शेजारच्या लोकांना दिली.

यानंतर तातडीने टँकवरील स्लॅप जेसीबीच्या साहाय्याने काढण्यात आले. यावेळी तीन कंत्राटी कामगार व वेकोलि कामगार बेशुद्ध अवस्थेत दिसले. त्यांना बाहेर काढण्यासाठी रामपूर ग्रामपंचायतीचे सफाई कर्मचारी उतरले आणि नागरिकांच्या मदतीने सर्वांना बाहेर काढले. जखमी मजुरांना रुग्णालयात नेले असता शंकर आंदगुला हेही बेशुद्ध पडले. त्यांना वेकोलिच्या रुग्णालयातही नेण्यात आले. उपचारादरम्यान कंत्राटी राजू जंजर्ला व सुभाष खंडाळकर या दोघांचा मृत्यू झाला.

हंसराज अहिर यांनी घेतली जखमींची माहिती

वेकोलिचे कामगार सुशील कोरडे यांना नागपूर येथे पुढील उपचारासाठी पाठविण्यात आले आहे. वेकोलि कर्मचारी प्रमोद वाभिटकर, रामपूर गावातील कंत्राटी सफाई कामगार शंकर आंदगुला यांच्यावर (Three injured) चंद्रपूर येथील दवाखान्यात उपचार सुरू आहे. माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर यांनी चंद्रपूर येथील दवाखान्यात भेट देऊन जखमींची माहिती घेतली.