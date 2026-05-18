बुलढाण्यात पोलीस बंदोबस्तात पेट्रोल-डिझेलची विक्री, अनेक पंपावर 'नो स्टॉक'चे बोर्ड, विदर्भ-मराठवाड्यात इंधनाचा तुटवडा

मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि रशियाकडून होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या खरेदीवर आलेल्या संभाव्य निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर देशात इंधन पुरवठ्याबाबत चिंता वाढू लागली आहे. या घडामोडींचा थेट परिणाम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दिसू लागला असून पेट्रोल-डिझेलच्या तुटवड्यामुळे नागरिकांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली परिसरात काही पेट्रोल पंपांवर पोलिस बंदोबस्तात इंधन विक्री सुरू असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील निम्म्याहून अधिक पंपांवर 'नो स्टॉक'चे फलक झळकत आहेत. ज्या ठिकाणी इंधन उपलब्ध आहे, तेथे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून अनेक ठिकाणी एक ते दीड किलोमीटरपर्यंत रांगा दिसत आहेत. गर्दी वाढल्याने नंबर लावण्यावरून वाद आणि धक्काबुक्कीच्या घटना घडत आहेत..सिंदखेडराजा तालुक्यातील मलकापूर पांग्रा येथे डिझेल भरण्यावरून झालेल्या वादाचे रूपांतर मोठ्या हाणामारीत झाले. या घटनेत काही जणांनी एका तरुणाला मारहाण केल्याची माहिती आहे. वाशिम जिल्ह्यातही आकोला नाका परिसरातील पेट्रोल पंपावर डिझेल घेण्यावरून तुफान वाद झाला असून त्यात नागरिकांनी एकमेकांवर कॅनने हल्ला केल्याचे समोर आले आहे..जालना जिल्ह्यातही इंधन टंचाईची तीव्रता जाणवत असून अनेक पंपांवर 'नो स्टॉक'चे फलक लागले आहेत. याचा थेट फटका शेती आणि वाहतुकीला बसत आहे. नंदुरबारच्या धडगावमध्ये तर इंधन संपणार असल्याच्या अफवेमुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला. नागरिकांनी ड्रम आणि बाटल्या घेऊन पंपांवर गर्दी केली..हिंगोली जिल्ह्यात परिस्थिती अधिक गंभीर झाली असून अनेक पंपांवर डिझेल संपल्याने शेतकऱ्यांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. सध्या शेतीची मशागत सुरू असतानाच ट्रॅक्टरसाठी इंधन उपलब्ध न झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. काही ठिकाणी संतप्त शेतकऱ्यांनी पेट्रोल पंपांवर ठिय्या आंदोलन करत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली..परभणी जिल्ह्यातही अशीच परिस्थिती असून ग्रामीण व शहरी भागात पेट्रोल-डिझेलसाठी वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. एकूणच इंधन तुटवड्यामुळे सामान्य जनजीवन विस्कळीत झाले असून नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.