Chandrapur: ९३ गुंतवणूकदारांची २.७७ कोटींनी फसवणूक; तीन आरोपी चार वर्षांपासून फरार

चंद्रपूर: तब्बल ९३ गुंतवणुकदारांची तब्बल दोन कोटी ७७ लाख रुपयांना फसवणूक करणाऱ्या तीन आरोपींचा तब्बल चार वर्षानंतरही पोलिसांच्या हाती लागले नाही. . मोतीलाल दुलाल सरकार(रा. चंद्रपूर), बेल्लारी व्यंकटचारी(रा.हैद्राबाद) आणि अनुमंडला महेंद्र रेड्डी (रा. मेंडचल, तेलंगणा) अशी या आरोपींची नावे आहेत. त्यामुळे आता आरोपीबाबत माहिती असल्यास आर्थिक गुन्हे शाखेशी संपर्क करण्याचे आवाहन पोलिस विभागाने केले आहे..हैद्राबाद येथील टेकुला मुक्तीराज यांनी ग्रँड फॉर्च्युनर इन्फ्रा डेव्हलपर्स या नावाची कंपनी स्थापन केली. या कंपनीत एजंट म्हणून अमोल गणेश महाजन,(रा. चंद्रपूर ) भालचंद्र किसन वडस्कर,( रा. उपरवाही, ता. गडचांदूर) अंजन्ना बेलम, ( रा. रयतवारी, चंद्रपूर) मोतीलाल सरकार ( रा. चंद्रपूर) नेमले. यांच्या मदतीने ग्राहकांना जाळ्यात अडकविले..Solapur: भीमाकाठ रक्ताळला! प्रेमविवाहातून हत्या ते जमिनीचा वाद; ६ जणांच्या हत्याकांडाचं मूळ ११ वर्षापूर्वीच्या घटनेत.ग्रँड फॉर्च्युनर इन्फ्रा डेव्हलपर्स कंपनीत एक लाख १० हजार भरल्यास पाच ग्रॅम सोने मिळणार आणि प्रत्येक दिवशी ९३५ रुपये असे एकूण दोनशे दिवस भेट मिळेल, असे आमिष दाखविले. पाच लाख रुपयांचा प्लॉट घेतल्यास पाचशे दिवसात प्लॅाटची रक्कम परत मिळणार आणि प्लॅाट बुकिंगसाठी एक लाख ६५ हजार रुपये भरल्यास १० ग्रॅम सोने मिळणार, असे कमी दिवसात जास्त परताव्याचे आमिष दाखवून ग्राहकांना जाळ्यात ओढले..गडचांदूर येथील रेवनाथ एकरे यांनी आणखी १४ जणांसह या कंपनीमध्ये दोन कोटी ३६ लाख ६० हजार रुपयांची गुंतवणूक केली. मात्र त्यांना परवातावा मिळाला नाही. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच एकरे यांनी चंद्रपुरातील रानगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली..तपासादरम्यान चंद्रपूर जिल्ह्यातील येथील९३ गुंतवणुकदारांची २ कोटी ७७ लक्ष४८ हजार ९२६ रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आले.आरोपींविरुध्द गुन्हा नोंद करण्यात आला असून गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला..Chhatrapati Sambhajinagar: बनावट आधार कार्ड, परदेशात व्यवहार; केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणेने वाळूजमधून युवकाला घेतले ताब्यात, नऊ तास चौकशी.या गुन्ह्यातील आरोपी बेल्लारी व्यंकटाचारी आणि अनुमंडला रेड्डी यांनी ग्रँड फॉर्च्युनर इन्फ्रा ॲण्ड डेव्हलपर्स फर्म तेलंगणा येथे स्थापन केली.तीच फर्म आरोपी टेकुला मुक्तीराज याने चंद्रपूरमध्ये सुरू केली होती. गुन्हा दाखल झाल्यापासून उपरोक्त तीनही आरोपी फरार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.