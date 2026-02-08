Chandrapur : भाजपकडून ठाकरेसेनेला महापौरसहित पदांची ऑफर, आधी कुणाचा महापौर? प्रश्नावर चर्चा थंडावली

चंद्रपूर महानगरपालिका महापौरपदाची निवडणूक १० फेब्रुवारीला होणार आहे. कोणत्याच पक्षाला बहुमत न मिळाल्यानं महापौर पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याचा सस्पेन्स निर्माण झालाय. शिवसेना ठाकरे गटाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि काँग्रेसकडून जादुई आकडा गाठण्यासाठी जुळवाजुळव केली जात आहे. यामुळे राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. दोन्ही पक्षांकडून इतर पक्षांचे आणि अपक्ष नगरसेवकांचे पाठबळ मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे..धक्कादायक! यवतमाळमधील शाळेत पाकिस्तानी लष्कराच्या स्फूर्तीगीताचं गायन, भाजप नेत्यानं दाखल केली तक्रार; VIDEO VIRAL.भाजपकडून ठाकरे गटाला महापौर पद, स्थायी समिती अध्यक्षपद आणि उपमहापौर पदाची ऑफर देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. दरम्यान, पहिल्यांदा महापौर कोणाचा यावर चर्चा थंडावली असल्याचं सांगण्यात येतंय. महापौर पदाचा फॉर्म्युला सव्वा सव्वा वर्षाचा ठरल्याचंही सांगण्यात येत आहे..महानगरपालिकेत सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक बहुमत मिळवणे हे भाजप आणि काँग्रेससमोर मोठे आव्हान ठरत आहे. त्यामुळे बंद दाराआड बैठका, स्वतंत्र नगरसेवकांशी चर्चा आणि राजकीय समीकरणे जुळवण्यावर भर दिला जात आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहराच्या राजकारणात हालचालींना वेग आला असून, कोणता पक्ष अंतिम क्षणी बाजी मारणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..दरम्यान, शिवसेना ठाकरे गटाने महापौरपदासाठी जो पक्ष किंवा आघाडी पुढाकार घेईल आणि महापौर देईल, त्यांना पाठिंबा देण्याच्या भूमिका घेतलीय. त्यामुळे उबाठा शिवसेनेची भूमिका ‘किंगमेकर’ ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांचे प्रयत्न अधिक तीव्र झाले आहेत..शेवटच्या क्षणी होणारी आघाडी, फोडाफोडी किंवा सहमतीचा मार्ग यापैकी कोणताही पर्याय पुढे येऊ शकतो. त्यामुळे महापौर निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत सस्पेन्स कायम राहणार आहे. शहराच्या कारभाराची सूत्रे नेमकी कोणाच्या हाती जाणार, याची उत्सुकता नागरिकांमध्येही दिसून येत आहे. महापौर निवडणुकीच्या निर्णायक क्षणांकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले असून, १० फेब्रुवारीला राजकीय चित्र स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.