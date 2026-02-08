धक्कादायक! यवतमाळमधील शाळेत पाकिस्तानी लष्कराच्या स्फूर्तीगीताचं गायन, भाजप नेत्यानं दाखल केली तक्रार; VIDEO VIRAL

यवतमाळच्या उमरखेड येथील अब्दुल गफूर शाह नगरपरिषद उर्दू शाळा क्रमांक २ मध्ये आयोजित स्नेहसंमेलनात विद्यार्थ्यांना पाकिस्तानी सैन्याचा गौरव करणाऱ्या गीतावरील नृत्य सादर करायला लावल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी भाजप नगरसेवक गोपाळ कलाने यांनी उमरखेड पोलिस आणि मुख्याधिकारी यांचेकडे तक्रार दाखल केली आहे. "ये मर्द-ऐ-मुजाहिद, तेरी ऐल्गार क्या है" हे गीत पाकिस्तानसाठी लष्करी स्फूर्तीगीत म्हणून गायले जाते, धर्मासाठी लढणारा योद्धा असा त्या गीताचा अर्थ आहे. .ये मर्द-ऐ-मुजाहिद हे पाकिस्तानसाठी लष्करी स्फूर्तीगीत आहे हे माहिती असतानाही जाणीवपूर्वक व हेतूपुरस्सर ह्या गीतावर विद्यार्थ्यांना नृत्य करायला लावले. शाळेच्या कार्यक्रमात अशा प्रकारचे पाकिस्तानी गीत गायन आणि नृत्य सादर झाल्याने भारतीयांच्या भावनां दुखावल्या आहे. विद्यार्थ्यांच्या कोवळ्या मनावर देश विरोधी विचार रुजवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे..निवृत्त अधिकाऱ्याकडे ६२ लाखांची रोकड, अडीच किलो सोनं अन् २० किलो चांदी; बँक लॉकरमध्येही मोठं घबाड, फ्लॅट-प्लॉटची कागदपत्रं.भाजप नगरसेवक गोपाल कलाने यांनी प्रकरणी तक्रार देताना म्हटलं की, अब्दुल गफूर शाह न.प. उर्दू शाळा क्रमांक ०२ येथे विद्यार्थ्यांकडून "ये मर्द-ए-मुजाहिद, तेरी यलगार क्या है...!" हे गीत जाणीवपूर्वक व हेतुपुरस्सर गायन करवून घेतले जात असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. ऐ मर्द ए मुजहिद तेरी यलगार कहा हैं हे गाणे पाकिस्तानी मीडिया हाऊस चे आहे. ह्या गाण्याची जिहादी गाणे म्हणून ओळख आहे. यामध्ये लोकांना तलवार कोठे आहे अस विचारून लोकांना तलवार उठवा अशी चिथावणी देण्यात येत आहे. हे लोकांना देशाचा विरोधात आंदोलन करण्यासाठी उग्र प्रेरित करत असल्याचा आरोप भाजप नेते गोपाल मदने यांनी केलाय..पाकिस्तानी लष्करासाठी गौरव गीत असलेलं हे गीत १९६५ च्या युद्धावेळी पाकिस्तानने त्यांच्या नागरिक आणि सैनिकांना युद्धासाठी प्रवृत्त करायला वापरलं होतं. तसंच आजही पाकिस्तानमध्ये लष्करी आणि राष्ट्रीय समारंभात ते गाण्यात येतं..पाकिस्तानचं लष्कराचा गौरव करणारं हे गाणं एका सरकारी शाळेत २६ जानेवारीच्या दिवशी गाण्यात आल्याच्या प्रकारानं संताप व्यक्त केला जात आहे. शालेय विद्यार्थ्यांकडून अशा प्रकारचं गीत गायन करून घेणं हे भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या विरोधात आहे. सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप भाजपचे नगरसेवक गोपाल मधुकर कलाने यांनी केलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.