Chandrapur Mayor : चंद्रपूरमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर भाजपचा महापौर, काँग्रेसला मोठा धक्का; पडद्याआड नेमकं काय घडलं ?

BJP Shiv Sena UBT alliance in Chandrapur : चंद्रपूर महानगरपालिकेत सत्तास्थापनेच्या नाट्यमय घडामोडींचा मंगळवारी नाट्यमय शेवट झाला. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना (उबाठा) गटाने भाजपला पाठिंबा देऊन काँग्रेसला मोठा धक्का दिला. यामुळे चंद्रपूर महानगरपालिकेत भाजप-ठाकरे गटाची सत्ता स्थापन होणार आहे. आणि भाजपच्या संगीता खांडेकर महापौरपदी विराजमान होणार आहेत. .निवडणुकीनंतर महानगरपालिका त्रिशंकू अवस्थेत होती. काँग्रेसने ३० जागा जिंकून सर्वाधिक संख्याबळ मिळवले होते, तर भाजपला २४ जागा (काही अहवालांनुसार २३-२६) मिळाल्या होत्या. ठाकरे गटाच्या ६ नगरसेवकांनी निर्णायक भूमिका बजावली..काँग्रेसशी वाटाघाटी अयशस्वीसकाळीच काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार आणि ठाकरे गटाचे संदीप गिऱ्हे यांची बैठक झाली होती. मात्र, महापौरपदाबाबत खटके उडाल्याने संदीप गिऱ्हे रागात बैठक सोडून बाहेर पडले. त्यानंतर काही वेळातच भाजपचे स्थानिक नेते किशोर जोरगेवार यांनी ठाकरे गटाने भाजपला पाठिंबा दिल्याची घोषणा केली..Vidarbha Municipal Election Results : नागपुरात सत्ता मिळवूनही विदर्भात भाजपला फटका; अकोला, अमरावतीत मित्र पक्षांना घ्यावे लागणार सोबत, चंद्रपूर काँग्रेसकडे.भाजप-ठाकरे गटातील फॉर्म्युला:महापौरपद सव्वा-सव्वा वर्षे (प्रत्येकी दोन टर्म) वाटून घेणार: पहिल्या सव्वा वर्षी भाजपचा महापौर, नंतर ठाकरे गटाचा.उपमहापौरपद ५ वर्षे ठाकरे गटाचे प्रशांत दानव यांच्याकडे.स्थायी समिती अध्यक्षपद पहिल्या आणि चौथ्या वर्षी ठाकरे गटाला.संदीप गिऱ्हे यांनी सांगितले की, "आम्ही काँग्रेसकडून महापौरपदाची मागणी केली होती, पण ते ५ वर्षांत कुठेही महापौर देण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे विकासाच्या हितासाठी आम्ही भाजपसोबत बोलणी केली. किशोर जोरगेवार आणि सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा झाली आणि हा फॉर्म्युला ठरला.".