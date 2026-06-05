Vidhan Parishad Election : काँग्रेस नेत्यांनीच भाजपसाठी पैसे वाटले; महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराचा मोठा दावा...

चंद्रपूर : चंद्रपूर-वर्धा-गडचिरोली स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार शैलेश अग्रवाल यांनी शेवटच्या दिवशी नामनिर्देशनपत्र मागे घेत काँग्रेसमधील काही स्थानिक नेत्यांवर गंभीर आरोप केले. काँग्रेसच्या काही नेत्यांनीच भाजप उमेदवारासाठी पैसे वाटप केल्यामुळे पक्षाचे नगरसेवक आणि मतदार दूर गेल्याचा दावा त्यांनी केला. अग्रवाल यांच्या माघारीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे उमेदवार सुधीर कोठारी यांनीही उमेदवारी मागे घेतल्याने भाजपचे उमेदवार अरुण लाखानी यांचा बिनविरोध विजय निश्चित झाला..निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासूनच भाजपकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकप्रतिनिधींशी संपर्क वाढविण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. काँग्रेसच्या अनेक नगरसेवकांनी पक्षापासून अंतर राखल्याने अग्रवाल यांना आवश्यक पाठिंबा मिळविणे कठीण होत असल्याचे चित्र दिसत होते. नामनिर्देशन दाखल केल्यानंतर मतांची जुळवाजुळव अपेक्षेप्रमाणे होत नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांच्या माघारीच्या चर्चा सुरु झाली..Chandrapur: काँग्रेसची उमेदवारी अग्रवालांच्या गळ्यात?; चंद्रपूर-वर्धा-गडचिरोली स्थानिक स्वराज संस्था मतदार संघ.गुरुवारी दुपारी अग्रवाल यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन नामनिर्देशनपत्र मागे घेतले. विशेष म्हणजे, त्यावेळी काँग्रेसचे प्रमुख स्थानिक नेते त्यांच्यासोबत उपस्थित नव्हते. माध्यमांशी बोलताना अग्रवाल यांनी काँग्रेसमधील काही नेत्यांवरच भाजपला मदत केल्याचा आरोप केला. निवडणूक प्रक्रिया पैशांच्या प्रभावाखाली गेली असून अनेक नगरसेवक आर्थिक आमिषांना बळी पडत असल्याची टीकाही त्यांनी केली..दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे उमेदवार सुधीर कोठारी यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा झाल्यानंतर उमेदवारी मागे घेतल्याचे सांगितले. दोन्ही प्रमुख प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी माघार घेतल्याने भाजपचे अरुण लाखानी हे बिनविरोध निवडून आले. अग्रवाल यांच्या माघारीमुळे काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून पक्षातील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत..Vidhan Parishad Election Candidates List : विधान परिषदेची निवडणूक बिनविरोध; पक्षनिहाय उमेदवारांची यादी आली समोर, सर्वाधिक भाजपला संधी.यासंदर्भात बोलताना, अग्रवाल यांनी उमेदवारी का मागे घेतली, याची सविस्तर माहिती अद्याप मिळालेली नाही. येत्या काही दिवसांत संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष, सुभाष धोटे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.