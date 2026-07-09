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Washim News : शेतकऱ्याला योग्य मोबदला द्या! कोर्टानं टोल नाकाच केला जप्त; NHAIला दणका, दररोज २-३ लाखांची होते वसुली

Farmer compensation case against NHAI: जिल्हा न्यायाधीशांचा ऐतिहासिक निर्णय; शेतकऱ्यांच्या कोट्यवधींच्या भरपाईसाठी टोल प्लाझा जप्तीचा इशारा, NHAIच्या उद्दामपणाला लगाम
Toll Plaza Attached After Compensation Dispute; Court Acts Against NHAI

Toll Plaza Attached After Compensation Dispute; Court Acts Against NHAI

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सकाळ डिजिटल टीम
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वाशीम : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जमिनीची योग्य किंमत दिली नसल्याने न्यायालयात धाव घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वाशीमचे प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अनिल सुब्रमण्यम यांनी चक्क टोल नाकाच जप्त करण्याचा आदेश दिल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. वाशीम-रिसोड राष्ट्रीय महामार्गावरील जांभरूण नावजी गावातून येथील बेबीताई गर्जे आणि त्यांचा मुलगा विठ्ठल यांची जमीन वाशीम बायपाससाठी घेण्यात आली. गैरकृषी असलेल्या या जमिनीची किंमत कोट्यवधीच्या घरात असल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा आहे.

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