Washim News : शेतकऱ्याला योग्य मोबदला द्या! कोर्टानं टोल नाकाच केला जप्त; NHAIला दणका, दररोज २-३ लाखांची होते वसुली

वाशीम : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जमिनीची योग्य किंमत दिली नसल्याने न्यायालयात धाव घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वाशीमचे प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अनिल सुब्रमण्यम यांनी चक्क टोल नाकाच जप्त करण्याचा आदेश दिल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. वाशीम-रिसोड राष्ट्रीय महामार्गावरील जांभरूण नावजी गावातून येथील बेबीताई गर्जे आणि त्यांचा मुलगा विठ्ठल यांची जमीन वाशीम बायपाससाठी घेण्यात आली. गैरकृषी असलेल्या या जमिनीची किंमत कोट्यवधीच्या घरात असल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...महामार्गाला लागून असलेल्या जमिनीसाठी अधिकाऱ्यांनी गावठाणाचा कमी भाव लावला, असा मुख्य आक्षेप आहे. अधिकच्या मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांनी लवादाकडे धाव घेतली. लवादाने महामार्गाच्या चालू दराप्रमाणे भरपाई देण्याचा आदेश सरकारला दिला. ही रक्कम कोट्यवधीची आहे. मात्र, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. न्यायालयाचे आदेश धुडकावून लावणाऱ्या प्राधिकरणाला धडा शिकवण्यासाठी गर्जे माय-लेकांनी वकिलांच्या मदतीने थेट जिल्हा न्यायालयात सहा वसुली याचिका दाखल केल्या. .सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मोबदल्याबाबत विचारणा केली असता प्राधिकरणाकडून टोलवाटोलवी सुरूच राहिली. अखेर या शेतकऱ्यांच्या वकीलांनी वाशीम जिल्ह्याच्या हद्दीत तोंडगाव (गट क्र. ३०२) येथील प्राधिकरणाचा एक टोल नाका जप्त करावा, अशी मागणी केली. या नाक्यावर दररोज दोन ते तीन लाखांची रोख वसुली होते. या मागणीची जिल्हा न्यायाधीशांनी गंभीर दखल घेत सरकारी उद्दामपणाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली..न्यायाधीश एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर ७ जुलैला तोंडगाव-धुमका टोल प्लाझा जप्त करण्याच्या ‘वॉरंट’वर स्वाक्षरीही केली. यामुळे संपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनात एकच खळबळ उडाली. शेतकऱ्याचे पैसे वसूल करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा थेट टोलच जप्त होण्याची ही भारतातील कदाचित पहिलीच घटना असेल..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.२० जुलैपर्यंत अखेरची मुदतशेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या योग्य मोबदल्याचे पैसे येत्या २० जुलैपर्यंत न भरल्यास टोल नाका जप्त केला जाईल, असे न्यायाधीशांनी म्हटले असल्याची माहिती पक्षकाराचे वकील ॲड. उदय देशमुख यांनी दिली. न्यायाधीशांनी तोंडगाव-धुमका टोल प्लाझा जप्त करण्याच्या वॉरंटवर स्वाक्षरी केली आहे. मात्र, प्राधिकरणाच्या विनंतीवरून न्यायालयाने त्यांना अखेरची संधी दिली असून, येत्या २० जुलैपर्यंत भरपाईची रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या मुदतीत पैसे न भरल्यास थेट टोल प्लाझा जप्त करून वसुली केली जाईल, असेही न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.