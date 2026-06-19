Yavatmal News : शिंदे सेनेकडून खासदार देशमुखांच्या स्वागताचे फलक झळकले; खासदार संजय देशमुखांच्या बंडखोरीवर शिक्कामोर्तब

यवतमाळ - अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला असून यवतमाळ-वाशीमचे खासदार संजय देशमुख यांच्या पक्षांतराच्या हालचालींवर आता शिक्कामोर्तब झाल्याचे चित्र दिसत आहे. शिंदे सेनेकडून समाज माध्यमांवर खासदार देशमुख यांचे स्वागत करणारे अधिकृत फलक झळकल्याने त्यांच्या बंडखोरीची चर्चा प्रत्यक्षात उतरल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत..या फलकांवर "विकासासाठी आणि जनतेच्या प्रगतीसाठी घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत" असा मजकूर ठळकपणे नमूद करण्यात आला आहे. त्यामुळे देशमुख यांनी घेतलेला राजकीय निर्णय हा वैयक्तिक नसून विकासाच्या मुद्द्यावर आधारित असल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न शिंदे सेनेकडून करण्यात येत आहे..लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या पाठबळावर विजय मिळविलेल्या खासदार देशमुख यांनी अचानक घेतलेल्या भूमिकेमुळे शिवसेना ठाकरे गटात तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. यापूर्वी त्यांच्या निषेधार्थ अनेक ठिकाणी आंदोलन, घोषणाबाजी तसेच पुतळा दहनाचे कार्यक्रम पार पडले होते. अशा परिस्थितीत शिंदे सेनेकडून स्वागताचे फलक झळकणे हा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा आणि धाडसी संदेश मानला जात आहे..दरम्यान, जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे झपाट्याने बदलत असून खासदार देशमुख यांच्या निर्णयामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसल्याची चर्चा आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..खासदार देशमुख यांनी अद्याप अधिकृतपणे भूमिका स्पष्ट केली नसली तरी शिंदे सेनेकडून लावण्यात आलेले स्वागताचे फलक, त्यावरील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार श्रीकांत शिंदे, पालकमंत्री संजय राठोड तसेच प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचे फोटो आहे. यामुळे आता खासदार देशमुख यांच्या राजकीय वाटचालीची दिशा स्पष्ट झाल्याचे मानले जात आहे. जिल्ह्यातील राजकारणात या निर्णयामुळे नव्या संघर्षाला तोंड फुटण्याची चिन्हे दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.