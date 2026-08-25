Yavatmal News : ‘आग... आग...!’ अन वैद्यकीय महाविद्यालयात एकच धावपळ! क्षणात बदलले वातावरण

यवतमाळ - रुग्णालयात नेहमीची वर्दळ सुरू होती... कुठे रुग्णांवर उपचार सुरू, कुठे नातेवाईकांची लगबग, तर कुठे डॉक्टर-नर्सेस आपापल्या कामात व्यस्त. अचानक ‘आग लागली!’ अशी सूचना मिळते... आणि काही क्षणांतच सगळ्यांच्या हालचालींना वेग येतो! रुग्णालयातील कर्मचारी सतर्क होतात, सुरक्षा रक्षक धाव घेतात आणि बचावकार्याला सुरुवात होते. मात्र, ही खरी आग नव्हती; वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात घेण्यात आलेली मॉकड्रिल होती..अमरावती येथील रुग्णालयातील आगीच्या घटनेनंतर यवतमाळच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पहिल्यांदाच अशा स्वरूपाची व्यापक रंगीत तालीम घेण्यात आली. आपत्ती व्यवस्थापन आणि अग्निशमन विभागाच्या पथकाने डॉक्टर, नर्सेस, सुरक्षा रक्षक तसेच स्वच्छता कर्मचार्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत नेमके काय करायचे, याचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले. मॉकड्रिलमध्ये आग लागल्याची काल्पनिक परिस्थिती निर्माण करण्यात आली. सूचना मिळताच कर्मचार्यांची धावपळ सुरू झाली..रुग्णांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यापासून अग्निशामक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यापर्यंतच्या विविध प्रक्रियांची प्रत्यक्ष रंगीत तालीम घेण्यात आली. अमरावतीच्या घटनेनंतर यवतमाळ वैद्यकीय महाविद्यालयाने घेतलेल्या या मॉकड्रिलमुळे रुग्णालयाची आपत्कालीन तयारी किती सक्षम आहे, याचीही चाचणी झाली. यावेळी अग्नीशमन विभागातील विपीन रहागंडाले, अनुराग फुरसुले, सागर वाढई, नीलेश बिसेन, हेंमत डोंगरे, प्रमोद तिडके उपस्थित होते..अग्निशामक यंत्र हातात; प्रत्यक्ष डेमोअग्निशमन विभागाचे प्रमुख विनोद खरात यांनी आग विझविण्यासाठी वापरल्या जाणार्या विविध साधनांचा प्रत्यक्ष डेमो दिला. आग लागल्यानंतर घाबरून न जाता परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविणे, अग्निशामक यंत्राचा योग्य वापर करणे आणि बचावकार्याची दिशा निश्चित करणे याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. आपत्ती व्यवस्थापन विभागचे प्रमुख सतीश मुन यांनीही रुग्णालयासारख्या संवेदनशील ठिकाणी आपत्कालीन परिस्थितीत वेळेचे नियोजन, समन्वय आणि तातडीची निर्णयक्षमता किती महत्वाची आहे, हे सांगीतले..आग खरी नव्हती; पण धडा मात्र खरा!रुग्णालयात आग लागल्यास काही सेकंदांचाही विलंब जीवघेणा ठरू शकतो. त्यामुळे अशा घटनांना सामोरे जाण्यासाठी कर्मचारी प्रत्यक्ष कृतीतून तयार असणे गरजेचे आहे. याच उद्देशाने घेण्यात आलेल्या या मॉकड्रिलमुळे कर्मचार्यांना आपत्तीच्या वेळी स्वतःची तसेच रुग्णांची सुरक्षितता कशी सुनिश्चित करायची, याचा अनुभव मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.