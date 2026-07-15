पहिल्या पत्नीच्या खोलीत झोपलेला पती, दुसऱ्या पत्नीने वाद घालत केला जीवघेणा हल्ला

घरखर्चाच्या पैशांवरून सुरू झालेला कौटुंबिक वाद हिंसक वळणावर गेल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पत्नीने पतीवर दगडाने हल्ला केल्याने ते गंभीर जखमी झाले. या प्रकरणी पोलिसांनी पत्नीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या नागभीडमध्ये ही घटना घडली..वसुंधरा कॉलनी परिसरात राहणारे ५७ वर्षीय वसंता इसन कुमरे हे नोकरी करतात. त्यांना दोन पत्नी असून दोघीही एकाच घरात वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये राहतात. २०१० मध्ये पहिली पत्नी सुरेखा हिच्या संमतीने किंवा कौटुंबिक कारणांमुळे वसंता यांनी छत्तीसगडमधील डोंगरगड येथील मंदिरात संगीता हिच्याशी दुसरे लग्न केले होते. दुसऱ्या पत्नीपासून त्यांना दोन मुली आहेत..Crime: क्षुल्लक गोष्टीवरून वाद, पत्नीने झोपेत पतीची जीभच कापली; अटक होऊनही पश्चात्ताप नाही, खरं कारण ऐकून पोलीसही अवाक्.मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून घरगुती कारणांवरून वसंता आणि संगीता यांच्यात सतत वाद होत असल्याचे सांगितले जाते. मंगळवारी सकाळी वसंता हे पहिली पत्नी सुरेखा हिच्या खोलीत आराम करत होते. त्यावेळी अंगणात असलेल्या संगीताने त्यांना बाहेर बोलावले. बाहेर येताच घरखर्चासाठी पैसे देत नसल्याचा, नोकरीवर जात नसल्याचा आणि दारू पिऊन शहरात फिरत असल्याचा आरोप करत तिने वाद घालण्यास सुरुवात केली..बाचाबाची वाढत गेल्यानंतर संगीताने संतापाच्या भरात दगड उचलून वसंता यांच्या खांद्यावर जोरदार प्रहार केला. या हल्ल्यात ते रक्तबंबाळ झाले. त्यानंतरही दोघांतील वाद थांबला नाही. १३ जुलै रोजी दुपारी पुन्हा दोघांमध्ये वाद झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे..'तुला मुलीच होतात, मुलगा नाही...'; म्हणत पतीनं पत्नीच्या गुप्तांगावर ॲसिड टाकलं; पुण्यातील धक्कादायक घटना.वारंवार होणाऱ्या वादाला कंटाळून अखेर वसंता कुमरे यांनी पोलिस ठाणे गाठत तक्रार दाखल केली. तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी संगीता कुमरे हिच्याविरुद्ध संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला असून घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ खळबळ उडाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.