गडचिरोलीत पुन्हा माओवादी हालचालींची चाहूल? कुंडमजवळ बॅनर-पत्रके आढळली; नेमकं काय लिहिलंय?

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यात पिपली बुर्गी उप पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील कुंडम गावाजवळ रविवार (ता. १२) माओवादी आशयाचे बॅनर आणि पत्रके आढळून आल्याने परिसरात पुन्हा एकदा भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस व सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या असून संपूर्ण परिसरात शोधमोहीम सुरू करण्यात आली आहे..घटनास्थळी सापडलेल्या पत्रकांमध्ये स्वतःला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित असल्याचा उल्लेख करत विविध कंपन्यांविरोधात स्थानिक नागरिकांनी एकत्र येऊन आंदोलन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच ओमसाई, नॅचरल कंपनी, सनफ्लॉवर आणि इतर प्रकल्प तातडीने बंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ग्रामस्थ, सरपंच आणि पोलिस पाटील यांनी या कंपन्यांना विरोध करावा, असेही पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.पत्रकांमध्ये कंपन्यांमुळे "जल, जंगल आणि जमीन" धोक्यात येत असल्याचा दावा करण्यात आला असून भविष्यात स्थानिकांच्या अस्तित्वावर संकट येईल, असा उल्लेख करण्यात आला आहे.\\.Gadchiroli Threat: एटापल्लीतील जेएसडब्ल्यू अधिकाऱ्यांना ठार मारण्याची धमकी; ‘लाल सलाम’ पत्रकामुळे गडचिरोलीत खळबळ.तसेच कंपन्यांना समर्थन करणाऱ्यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, अशी धमकीदेखील देण्यात आली आहे. याशिवाय सनफ्लॉवर प्रकल्प, हेडकसा–कुदरी–मोहरली परिसरातील नॅचरल कंपनी, जेएसडब्ल्यू प्रकल्प तसेच खेमरागडी–पिपली बुर्गी परिसरातील प्रस्तावित ड्रोन सर्वेक्षणाला विरोध दर्शवत ते तातडीने बंद करण्याची चेतावणी पत्रकातून देण्यात आली आहे. सुरक्षा दलांच्या सातत्यपूर्ण कारवायांमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील माओवादी कारवाया मोठ्या प्रमाणात कमकुवत झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात असतानाच, कुंडम गावाजवळ आढळलेल्या या बॅनर व पत्रकांमुळे माओवादी हालचालींबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे..दरम्यान, पोलिसांनी घटनास्थळावरील बॅनर आणि पत्रके जप्त करून तपास सुरू केला आहे. तसेच परिसरातील जंगलभाग आणि संवेदनशील भागात सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्यात आली असून स्थानिक नागरिकांमध्ये भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Nagpur Crime : खापरखेड्यात मनोरुग्णाचा पोलिसांवर लोखंडी रॉडने प्राणघातक हल्ला; दोघे शिपाई जखमी.खरेच माओवादी की, अन्य कुणी?या पत्रकबाजीमुळे राजकीय क्षेत्रातील नेते व काही मध्यस्थांच्या मनात पत्रकाबद्दल विविध प्रकारचे संशय व्यक्त होत आहेत. परिसरात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त आणि सध्या चालू असलेल्या हालचाली पाहता हें बॅनर नेमके माओवाद्यांच्या नावाने या कंपन्याच्या विरोधकांनी तर लावले नाही ना, अशीही चर्चा आहे. हा खरच माओवाद्यांनी केलेला प्रकार आहे की, कुणाचा खोडसाळपणा आहे, हे पोलिस विभागाच्या तपासानंतरच कळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.