विदर्भ

Gondia Maternal Tragedy : प्रसूतीपूर्वीच बाळाचा मृत्यू; उपचारादरम्यान आईनेही सोडला जीव

Woman Referred From Rawandwadi Primary Health Centre : गोंदियातील बाई गंगाबाई महिला रुग्णालयात उपचारादरम्यान २४ वर्षीय पूजा फरकुंडे आणि त्यांच्या बाळाचा मृत्यू झाला.
Gondia Maternal Tragedy

Gondia Maternal Tragedy

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गोंदिया : रावणवाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून प्रसूतीसाठी गोंदिया येथील बाई गंगाबाई महिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या गर्भवती महिला आणि तिच्या नवजात बाळाचा मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी (ता.२०) सायंकाळी घडली. पूजा राकेश फरकुंडे (वय २४, रा. गोंडीटोला, घिवारी) असे मृताचे नाव आहे.

पूजाच्या शरीरात रक्ताची कमतरता असल्याने बाळाचा मृत्यू झाल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिली. पूजा फरकुंडे या रावणवाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत नियमित आरोग्यसेवा घेत होत्या. १९ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी सहाच्या सुमारास प्रसूतीच्या वेदना सुरू झाल्यानंतर त्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून बाई गंगाबाई महिला रुग्णालयात पाठविण्यात आले.

Gondia Maternal Tragedy
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रुग्णालयात तपासणी केली असता त्यांचे हिमोग्लोबिन केवळ ५ ग्रॅम असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर त्यांना रक्त देण्यात आले.दरम्यान, तपासणीत गर्भातील बाळाचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले. उपचारादरम्यान मातेचाही मृत्यू झाला.

Gondia Maternal Tragedy
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नातेवाइकांकडून चौकशीची मागणी बाई गंगाबाई महिला रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर पूजाच्या शरीरात रक्ताची मोठी कमतरता असल्याचे सांगण्यात आले; मात्र प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू असताना याबाबतची माहिती देण्यात आली नव्हती, असा आरोप करीत चौकशीची मागणी नातेवाईकांनी केली.

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