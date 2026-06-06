Vidarbha: झोप उडाली अन् चितांही वाढली; उद्योगासाठी जमिनी अधिग्रहित करण्याचा घाट, बारा गावांतील शेतकरी आक्रमक

गोंडपिपरी: चाळीस वर्षांपूर्वी करंजीत एमआयडीसीची स्थापना झाली. याकरिता ३५ एकर जागा अधिग्रहित करण्यात आली. शेतकऱ्यांकडून कमी भावात शेती घेतल्या गेली.याठिकाणी दहा हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प येणार आहे. त्यासाठी बारा गावांतील दहा हजार एकर शेती अधिग्रहित करण्याचा घाट प्रशाननाने मांडला आहे. पण प्रशासनावर, सत्ताधाऱ्यांवर विश्वास ठेवण्यास शेतकरी तयार नाहीत. मालकांना गुलाम करीत भांडवलदारांचे खिसे भरण्याचे काम शासन करीत असल्याचे सांगत बळीराजा एल्गारासाठी सज्ज झालाय..चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिपरी हा मागासलेला, दुर्गम तालुका आहे. शेती हाच येथील नागरिकांचा मुख्य व्यवसाय आहे. तालुका मुख्यालयाला लागून करंजी गाव आहे. काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांचा जन्म करंजी येथेच झाला. पण आता हे गाव वेगळ्या कारणांनी चर्चेत आलं..Cockroach Janata Party: दिल्लीत ‘कॉक्रोच’ची एन्ट्री! जंतरमंतरवरील आंदोलनाला पोलिसांची परवानगी; हजारो युवक जमणार.करंजी येथील एमआयडीसीत दहा हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प होऊ घातला आहे. सुरवातीला तालुक्यात मोठा प्रकल्प येणार म्हणून आनंद व्यक्त करण्यात आला. पण या प्रकल्पाकरिता तब्बल बारा गावांतील हजारो शेतकऱ्यांची तब्बल दहा हजार एकर जागा जाणार ही माहिती मिळताच एकच खळबळ उडाली. आमची जमीन आम्हीच मालक हा नारा देत हजारो शेतकरी एकत्र आले. प्रकल्पाविरोधात त्यांनी एल्गार पुकारला. अनेक आंदोलन झालीत. दोन शेतकरी परिषदा झाल्यात. विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वात गोंडपिपरीतील उपविभागीय कार्यालयावर महामोर्चा काढण्यात आला.."शेतकरी बांधवांची सुपीक जमीन हडप करून ती भांडवलदारांना देण्याचा हा डाव आहे. बळीराजाला गुलाम करू बघणारा हा प्रकार संतापजनक आहे. थोड्याफार प्रमाणात मोबदला द्यायचा अन् शेतीच्या मालकांना मजूर बनवू बघणारा हा प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू. या बारा गावांतील हजारो शेतकरी स्वतःच्या कुटुंबासह हजारो लोकांना रोजगार देतात.आम्ही कुठल्याही स्थितीत आमची शेतजमीन देणार नाही."-संजय वडस्कर, अध्यक्ष औद्योगिक संघर्ष कृती समिती गोंडपिपरी.."पिढ्यानपिढ्या येथील हजारो शेतकरी आपल्या शेतीच्या माध्यमातून स्वयंपूर्ण होऊ बघत आहेत. अशात उद्योगाच्या नावाखाली दहा हजार शेतजमीन हडपण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. सरकार ही संपूर्ण जागा भांडवलदारांच्या खिशात घालणार आहे. याविरोधात आम्ही जनआंदोलन उभे केले आहे. "-राजेश कवठे, सल्लागार शेतकरी एकता संघर्ष समिती, गोंडपिपरी..IND VS PAK: भारताचा पाकिस्तानवर हॉकीत रोमहर्षक विजय; आशियाई स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश."जमीन आमची निर्णय आमचा. एमआयडीसी रद्द करा. शेतकरी वाचवा. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकास जीवन सन्मानाने जगणायचा अधिकार प्रदान केला आहे. सदर प्रकरणात हक्कदारांच्या जमिनीचे संपादन करण्यापूर्वी त्यांच्या उपजिविकेवर,सामाजिक परिस्थितीवर व पुनर्वसनावर विचार करण्यात आला नाही. त्यामुळे प्रस्तावित संपादन हे संविधानाच्या विरोधात आहे."-डॉ. कुमार पोहनकर, शेतकरी, लिखितवाडा..समर्थानासाठी निमगडे सरसावलेएकीकडे प्रकल्पाच्या विरोधात बारा गावांतील शेतकरी विरोधात असताना पोंभुर्णा निवासी व वडकुली येथील शेतकरी धम्मा निमगडे या प्रकल्पाच्या समर्थानात समोर आले आहेत. प्रकल्ग्रस्तांना कायम नोकरी,शेतजमिनीला उचित मोबदला व विविध मागण्या करीत निमगडे यांनी समर्थानात अंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.