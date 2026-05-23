Nagpur Crime: पैशाच्या वादातून थरारक खून; नातवानेच आजीचा गळा चिरून केला निर्घृण खून, नागपुरात नातवाचा क्रूर प्रकार

नागपूर: पैशाच्या वादातून नातवाने आजीच्या गळ्यावर चाकूने वार करीत खून केल्याची घटना पाचपावलीतील लष्करीबाग येथे उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी नातवास अटक केली आहे. इंदूबाई किशोर चव्हाण (वय ६८)असे मृत आजीचे नाव असून राज प्रमोद बागडे (वय २४, रा. लष्करीबाग) असे नातवाचे नाव आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, लष्करीबाग येथील दुमजली इमारतीमध्ये इंदूबाई, त्यांचे पती, भासरे आणि भासऱ्यांच्या मुलीचा मुलासह (नातू) वास्तव्यास होते. इंदूबाई शिवणकाम करायच्या तर त्यांचा नातू राज कापडाच्या दुकानात कामाला होता. इंदूबाई शिवणकामातून मिळणारे पैसे बॅंकेत जमा करायच्या. त्यांचे पासबुक आणि एटीएम कार्ड हे खालच्या मजल्यावरील खोलीत राहायचे. राज दारूच्या आहारी गेल्याने त्याने १८ मे रोजी इंदुबाईचे एटीएम चोरले..त्यातून दोन दिवसात वीस हजार रुपये काढले. ही बाब इंदुबाईला कळली. त्यांनी २० मे रोजी राजला चांगलेच ठणकावले व दोघांत वाद झाला. त्यानंतर रात्री राज दारू पिऊन आल्यावरही दोघांत पुन्हा वाद झाला. त्यानंतर मध्यरात्री दारूच्या नशेत राज वरच्या मजल्यावरील इंदुबाईच्या खोलीत गेला. त्याने चाकूने आजी इंदुबाईचा गळा चिरला. त्या खाली पडल्यावर त्याने सपासप वार करीत त्यांना रक्ताच्या थारोळ्यात लोळविले. त्यानंतर मृतदेह खोलीत ठेवून बाहेरून कुलूप लावून पसार झाला..शुक्रवारी(ता.२२) इंदुबाई यांचे पती किशोर हे वरच्या माळ्यावर गेले. तेव्हा त्यांना खोलीतून दुर्गंध आल्याने त्यांनी खोलीचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. तेव्हा त्यांना इंदुबाई यांचा मृतदेह आढळला. याची माहिती मिळताच पाचपावली पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन गुन्हा दाखल करीत तपास सुरू केला. यानंतर काही तासातच पोलिस उपनिरीक्षक माजगावकर यांच्या पथकाने कळमेश्वर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून राजला अटक केली..खुनानंतर रक्ताचे डाग पुसलेराजने आजीच्या गळावर चाकूने वार केल्यानंतर खोलीत बंद करण्यापूर्वी रक्ताचे डाग पुसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यासाठी तो बराच वेळ मृतदेहाजवळ असल्याचे त्याने पोलिसांना सांगितले.