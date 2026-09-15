Nagpur Hit and Run: हिंगण्यात हिट ॲन्ड रन, वडिलांच्या डोळ्यादेखत १७ वर्षीय मुलीचा मृत्यू; ट्रकचालक वाहनासह पसार

नागपूर : हिंगणा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत वर्धा रोडवरून मुलीला दुचाकीवरून घेऊन जात असलेल्या वडिलांच्या वाहनाला भरधाव ट्रकने मागून धडक दिल्याने १७ वर्षीय मुलीचा मृत्यू झाला. तिचे वडील गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर ट्रकचालक वाहनासह पसार झाला. रविवारी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास ही घटना घडली. .Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.अनुष्का अनिल मेश्राम (१७) असे मृत मुलीचे नाव असून, तिचे वडील अनिल शंकरराव मेश्राम (५१, रा. पांढराबोडी, रामनगर) हे जखमी झाले आहेत. माहितीनुसार, अनिल मेश्राम हे मुलगी अनुष्काला एमएच-३१ एफवाय-०३२९ क्रमांकाच्या दुचाकीवर डबलसीट घेऊन वर्धा रोडने जात होते. .डॉ. राजू देशमुख फार्महाऊसजवळून जात असताना मागून आलेल्या ट्रकने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. धडकेमुळे दुचाकीसह दोघेही रस्त्यावर कोसळले. अपघातात अनुष्काला गंभीर दुखापत झाली. पोलिसांनी दोघांनाही तातडीने उपचारासाठी मिहान येथील एम्स रुग्णालयात दाखल केले..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद. मात्र, डॉक्टरांनी तपासल्यानंतर अनुष्काला मृत घोषित केले. अनिल यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. अपघातानंतर ट्रकचालक घटनास्थळी न थांबता पसार झाला. याप्रकरणी अनिल मेश्राम यांच्या तक्रारीवरून हिंगणा पोलिसांनी अज्ञात ट्रकचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पसार चालकाचा शोध घेण्यात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.