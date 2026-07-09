Hingoli Earthquake: पहाटे हिंगोली हादरले! चार वेळा भूकंपाचे धक्के; नागरिकांनी रस्त्यावर काढली रात्र

-पंजाब नवघरे हिंगोली : हिंगोली जिल्ह्यात गुरुवारी पहाटेच्या सुमारास भूकंपाचे एकापाठोपाठ चार धक्के नोंदविण्यात आले आहेत.यात कोणतीही हानी झाली नसली तरी पांगरा शिंदे परिसरामध्ये मोठा धक्का जाणवल्याने ग्रामस्थ भयभीत झाली आहेत. वसमत तालुक्यातील शिरळी हे भूकंपाचे केंद्रबिंदू होते.प्राप्त माहितीनुसार, रात्री 1.37 वाजता वसमत तालुक्यातील पांगरा शिंदे, शिरळी परिसरात 4.86 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा पहिला भूकंप झाला. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...त्यानंतर रात्री 2.15 वाजता 3.6 रिश्टर स्केल, 2.17 वाजता 3.9 रिश्टर स्केल तसेच पहाटे 3.23 वाजता 4.1 रिश्टर स्केल तीव्रतेचे भूकंपाचे धक्के काकडधाबा, जिल्हा हिंगोली परिसरात नोंदविण्यात आले. शिरळी आणि पांगरा, कुरुंदा या परिसरातील दहा किलोमीटर खोलीवर भूकंपाचे केंद्रबिंदू होते..पहिला धक्का बसताच पांगरा शिंदे, शिरळी वापटी, काकड धाबा परिसरातील ग्रामस्थ भयभीत झाले,यामुळे ग्रामस्थांनी अखी रात्र बाहेर रस्त्यावर जागुन काढली. पहिल्या धक्क्यानंतर जनावरे प्राणी सैरभैर होते. पांगरा शिंदे टाकळगव्हाण परिसरात जमीन हादरल्याचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे पांगरा या गावांमध्ये घरातील उंचावरील साहित्य पडले आहे..सदर भूकंपाचे धक्के परभणी, नांदेड जिल्ह्यातील काही भागांमध्येही सौम्य स्वरूपात जाणवल्याबाबत नागरिकांकडून जिल्हा प्रशासनास दूरध्वनीद्वारे माहिती प्राप्त झाली आहे.सध्याच्या घडीला जिल्ह्यात कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झाल्याची माहिती प्राप्त झालेली नाही. तथापि, जिल्हा प्रशासन परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून असून संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधण्यात येत आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.जिल्ह्यातील नागरिकांना शांत राहण्याचे, अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे तसेच कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास तात्काळ स्थानिक प्रशासन, पोलीस, महसूल विभाग किंवा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधावा, नागरिकांनी भूकंपानंतर आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी. इमारतींमध्ये तडे, इतर संरचनात्मक नुकसान अथवा कोणतीही धोकादायक परिस्थिती आढळल्यास त्याची त्वरित माहिती संबंधित प्रशासनास द्यावी...राहुल गुप्ता जिल्हाधिकारी हिंगोल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.