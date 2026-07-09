विदर्भ

Hingoli Earthquake: पहाटे हिंगोली हादरले! चार वेळा भूकंपाचे धक्के; नागरिकांनी रस्त्यावर काढली रात्र

Vasmat taluka earthquake latest update: लागोपाठ चार धक्क्यांनी हिंगोलीत भीतीचं वातावरण; ग्रामस्थांनी रात्रभर रस्त्यावर थांबून प्रशासनाच्या सूचनांनुसार खबरदारी
Hingoli Earthquake

Panic in Hingoli After Series of Earthquakes; No Casualties Reported

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-पंजाब नवघरे

हिंगोली : हिंगोली जिल्ह्यात गुरुवारी पहाटेच्या सुमारास भूकंपाचे एकापाठोपाठ चार धक्के नोंदविण्यात आले आहेत.यात कोणतीही हानी झाली नसली तरी पांगरा शिंदे परिसरामध्ये मोठा धक्का जाणवल्याने ग्रामस्थ भयभीत झाली आहेत. वसमत तालुक्यातील शिरळी हे भूकंपाचे केंद्रबिंदू होते.प्राप्त माहितीनुसार, रात्री 1.37 वाजता वसमत तालुक्यातील पांगरा शिंदे, शिरळी परिसरात 4.86 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा पहिला भूकंप झाला.

Loading content, please wait...
Hingoli
Vasmat
Earthquake
maharashtra
district