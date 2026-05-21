'लाडकी बहीण'च्या ई केवायसीला मुदतवाढ मिळाल्याचा व्हिडीओ व्हायरल, महिलांची अर्ज घेण्यासाठी विनवणी; अधिकाऱ्यांनी काय सांगितलं?

सकाळ वृत्तसेवा, यवतमाळ, ता. 20 : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या ई-केवायसीची मुदत संपली आहे. मात्र, सोशल मीडियावर मुदतवाढ झाल्याची 'क्लिप' व्हायरल झाली. त्यामुळे शेकडो महिलांनी बुधवारी (ता. 20) महिला व बालकल्याण विभाग गाठले. अर्ज, कागदपत्रे घेण्यासाठी अधिकार्यांना विनवणी केली. परंतु मुतदवाढ मिळाली नसल्याचे सांगितल्यामुळे निराश होऊन आल्यापावली महिला परत गेल्या. Ladki Bahin Women Rush Offices Over eKYC Confusion.मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा निवडणुकीपूर्वी मोठा गाजावाजा करण्यात आला. तद्नंतर तिजोरीवरील भार पाहता वेगवेगळ्या पद्धतीने लाभार्थी महिलांची नावे छाटणी सुरू झाली. यात सरकारी नोकरी, चारचाकी वाहन, एकाच घरातील दोनपेक्षा अधिक लाभार्थी, निराधार योजनेचा लाभ घेणारी व्यक्ती, आदींचा समावेश होता. हे थांबत नाही, तर ई-केवायसीची भानगड शासनाने आणली. एक दोन, नव्हे तर तब्बल तीनवेळा ई-केवायसीकरिता मुदतवाढ देण्यात आली..ई-केवायसीच्या किचकट प्रक्रिया करताना ग्रामीण भागातील महिलांना मोठी कसरत करावी लागली. परिणामी, शेकडो लाभार्थी महिलांची के-वायसी चुकली. अशा महिलांचा दीड हजार रुपये हप्ता शासनाने बंद केला. अपात्र झालेल्या महिलांचा संताप अनावर झाला. दैनंदिन हजारोंच्या संख्येत लाभार्थी महिलांनी महिला व बालकल्याण विभाग गाठले..शेवटी 30 एप्रिल 2026 पर्यंत ई-केवायसीकरिता मुदतवाढ देण्यात आली होती. या कालावधीत अपूर्ण, चुकलेल्या महिलांनी केवायसी दुरुस्ती केली. तर काही महिलांची केवायसी रखडली. या प्रकारानंतर लाभार्थी महिलांना दीड हजार रुपये हप्ता वितरित करण्यात आला नाही. अशात सोशल मीडियावर केवायसीकरिता मुदतवाढ मिळाल्याची 'क्लिप' व्हायरल झाली. त्यामुळे गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून शेकडो महिलांनी महिला व बालकल्याण विभाग गाठले..कुठल्याही प्रकारची कागदपत्रे घेण्यात येत नसल्याचा निर्वाळा प्रशासकीय अधिकार्यांनी दिला. या प्रकारामुळे निराश होऊन महिला आल्यापावली परत गेल्या. महिलांच्या येरझारा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. तर बुधवारी आलेल्या महिलांनी दुरुस्तीचे अर्ज घेण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचार्यांकडे विनवणी केली. परंतु अर्ज घेण्यास कुठलेही आदेश नसल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकारामुळे महिलांमध्ये शासन आणि प्रशासनाविरोधात तीव्र संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्याचे दिसून आले..पोलिस बंदोबस्त ठेवण्याची वेळगेल्या तीन दिवसांपासून महिला व बालकल्याण विभागात महिलांची गर्दी वाढली आहे. वाढलेल्या गर्दीमुळे दैनंदिन काम करताना अधिकारी, कर्मचार्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये, याकरिता पोलिसांना पाचारण करण्याची वेळ आली होती. शेवटी ग्रामीण भागातून आलेल्या महिलांची समजूत काढण्यात आली. त्यानंतर माघारी परतण्याचा निर्णय महिलांनी घेतला..महिला व बालकल्याण विभागात महिलांची गर्दी वाढली आहे. प्रत्यक्षात मात्र लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांना कागदपत्रे सादर करण्याबाबतचे कुठलेही नव्याने आदेश काढण्यात आलेले नाही. लाभार्थी महिलांनी संयम ठेवावा. कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. -मारोती पवार, महिला व बालविकास अधिकारी, यवतमाळ.