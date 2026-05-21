विदर्भ

'लाडकी बहीण'च्या ई केवायसीला मुदतवाढ मिळाल्याचा व्हिडीओ व्हायरल, महिलांची अर्ज घेण्यासाठी विनवणी; अधिकाऱ्यांनी काय सांगितलं?

Ladki Bahin Yojana EKyc सोशल मीडियावर ईकेवायसीला मुदतवाढ मिळाल्याची ‘क्लिप‘ व्हायरल झाली. त्यामुळे शेकडो महिलांनी बुधवारी (ता. 20) महिला व बालकल्याण विभाग गाठले. अर्ज, कागदपत्रे घेण्यासाठी अधिकार्‍यांना विनवणी केली.
eKYC Delays Increase Struggles For Ladki Bahin Beneficiaries

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सकाळ वृत्तसेवा, यवतमाळ, ता. 20 : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या ई-केवायसीची मुदत संपली आहे. मात्र, सोशल मीडियावर मुदतवाढ झाल्याची ‘क्लिप‘ व्हायरल झाली. त्यामुळे शेकडो महिलांनी बुधवारी (ता. 20) महिला व बालकल्याण विभाग गाठले. अर्ज, कागदपत्रे घेण्यासाठी अधिकार्‍यांना विनवणी केली. परंतु मुतदवाढ मिळाली नसल्याचे सांगितल्यामुळे निराश होऊन आल्यापावली महिला परत गेल्या. Ladki Bahin Women Rush Offices Over eKYC Confusion

