मोफत गणवेश योजना पुन्हा अडचणीत! २४० रुपयांत शर्ट-पॅन्ट कसं शिवायचं? कमी निधीमुळे मुख्याध्यापकांची डोकेदुखी वाढली

नागपूर : राज्य शासनाने यंदापासून मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीत काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. मात्र, या बदलांमुळे विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश उपलब्ध करून देणे शाळांसाठी मोठे आव्हान ठरण्याची शक्यता आहे. शर्ट, पॅन्ट आणि शिवणकामाचा खर्च केवळ २४० रुपयांत कसा भागवायचा, असा प्रश्न मुख्याध्यापकांसमोर उभा राहिला आहे..जिल्हा परिषद शाळांचे नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वीच मोफत गणवेश योजनेच्या नव्या निकषांमुळे मुख्याध्यापक हैराण झाले आहेत. शासनाकडून वेळोवेळी निकष बदलले जात असल्याने या मर्यादित निधीत दर्जेदार गणवेश कसा उपलब्ध करून द्यायचा, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. मे महिन्याच्या अखेरीस शासन निर्णय जारी झाला, तर शाळा जूनच्या मध्यात सुरू होत आहेत. अशा परिस्थितीत स्थानिक महिला बचत गटांना अवघ्या काही दिवसांत कापड खरेदी, विद्यार्थ्यांची मापे घेणे आणि सर्व मुला-मुलींचे गणवेश शिवून देणे अत्यंत कठीण जाणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे..Maharashtra Education : मराठी शाळांच्या सहभागाशिवाय 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' व्हिजनची अंमलबजावणी कठीण.कापडाची गुणवत्ता कशी तपासणार?गणवेशासाठी वापरण्यात येणारे कापड १०० टक्के पॉलिस्टर नसून कॉटन मिश्रित असावे, असे शासनाचे निर्देश आहेत. मात्र, कापडाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी शाळांकडे कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे शासनाने तालुका किंवा जिल्हास्तरावर अधिकृत कापड पुरवठादार अथवा विशिष्ट ब्रँड निश्चित करून द्यावा, जेणेकरून शाळा व्यवस्थापन समितींना प्रमाणित कापड थेट खरेदी करता येईल, अशी मागणी मुख्याध्यापकांकडून होत आहे..नव्याने प्रक्रिया राबविण्याचे आव्हानगणवेश स्थानिक महिला बचत गटांकडूनच शिवून घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. मात्र, अनेक दुर्गम आणि डोंगराळ भागांतील गावांमध्ये शिवणकाम करणारे सक्रिय महिला बचत गट उपलब्ध नाहीत. अशा वेळी शेजारच्या गावांतील बचत गटांचा शोध घेऊन त्यांच्याकडून वेळेत काम करून घेणे ही मोठी अडचण ठरत आहे. त्यामुळे स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार मुख्याध्यापकांना देण्यात यावेत, अशी मागणी केली जात आहे..Pachod News : गणवेषात कमीशन! चौकशी पथक चौकशी न करता रिकाम्या हाताने परतले, ग्रामस्थांत संताप.स्काऊट-गाईड गणवेशाचीही अडचणविद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशांपैकी एक गणवेश स्काऊट-गाईड उपक्रमासाठी आवश्यक आहे. हा गणवेश विशिष्ट रंग आणि नमुन्यातील असणे गरजेचे असते. मात्र, असे कापड स्थानिक बाजारात मोठ्या प्रमाणात तातडीने उपलब्ध होणे कठीण असल्याने प्रशासनाने या अडचणींचा विचार करावा, अशी मागणीही करण्यात येत आहे..शिक्षक संघटनांची मागणीमोफत गणवेश योजना विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील उपस्थिती आणि शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, तिची अंमलबजावणी करताना प्रत्यक्षात येणाऱ्या अडचणींचा सहानुभूतीपूर्वक विचार होणे आवश्यक आहे. चालू शैक्षणिक वर्षासाठी अंमलबजावणीच्या निकषांमध्ये शिथिलता देऊन सुधारित मार्गदर्शक सूचना तातडीने जारी कराव्यात, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष धनराज बोडे आणि सरचिटणीस वीरेंद्र वाघमारे यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.