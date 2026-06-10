राज्यातील चार IAS अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या, विदर्भातील दोघांचा समावेश, तातडीने कार्यभार स्वीकारण्याचे निर्देश

राज्य शासनाने प्रशासकीय पातळीवर महत्त्वाचे फेरबदल करत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत. या बदल्यांमुळे विविध विभागांमध्ये नव्या नेतृत्वाची सुरुवात होणार असून, प्रशासनाला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..नागपूरचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. माधवी खोडे-चवरे यांची मुंबई येथील मंत्रालयात अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर अकोला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम यांच्याकडे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. तसेच सुनील महिंद्रकर यांची अतिरिक्त मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई या महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे..Tukaram Mundhe Birthday: तुकाराम मुंढेंचा जन्मदिवस! शेतकरी पुत्र ते आयएएसपर्यंतचा प्रवास; प्रामाणिकपणा आणि शिस्तीची कहाणी.दरम्यान, जळगाव महापालिकेच्या आयुक्तपदी आयएएस अधिकारी आदित्य जिवणे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या ते राज्य महावितरण कंपनीत सहव्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कार्यरत असून, विद्यमान आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांच्या जागी ते पदभार स्वीकारणार आहेत. ढेरे यांनी जवळपास दोन वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक विकासकामे आणि प्रशासकीय सुधारणा राबवत आपला ठसा उमटविला..जळगाव महापालिकेच्या इतिहासात आयएएस अधिकारी म्हणून नियुक्ती होणारे आदित्य जिवणे हे तिसरे अधिकारी ठरणार आहेत. यापूर्वी २००५ मध्ये प्रवीण गेडाम आणि २०१८ मध्ये चंद्रकांत डांगे यांनी आयुक्तपदाची धुरा सांभाळली होती. जिवणे हे महापालिकेचे ४७ वे आयुक्त असतील..Mahavitran Transfers: महावितरणात ‘ऑपरेशन ट्रान्सफर’! राज्यभरातील १६ अधीक्षक अभियंत्यांच्या तडकाफडकी बदल्या; कारण काय?.शहरातील पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, वाहतूक आणि नागरी सेवांमध्ये सुधारणा करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्या समोर असणार आहे. शासनाने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने नव्या पदाचा कार्यभार स्वीकारण्याचे निर्देश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.