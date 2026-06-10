विदर्भ

राज्यातील चार IAS अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या, विदर्भातील दोघांचा समावेश, तातडीने कार्यभार स्वीकारण्याचे निर्देश

Maharashtra IAS Transfers 2026 : या बदल्यांमुळे विविध विभागांमध्ये नव्या नेतृत्वाची सुरुवात होणार असून, प्रशासनाला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Maharashtra IAS Transfers 2026 :

Maharashtra IAS Transfers 2026 :

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

राज्य शासनाने प्रशासकीय पातळीवर महत्त्वाचे फेरबदल करत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत. या बदल्यांमुळे विविध विभागांमध्ये नव्या नेतृत्वाची सुरुवात होणार असून, प्रशासनाला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

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