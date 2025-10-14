विदर्भ

माओवादी चळवळीला मोठा धक्का! वरिष्ठ नेता भूपती मुख्यमंत्र्यांसमोर शस्त्र ठेवत पत्करणार शरणागती

Maoist leader Bhupati to surrender before CM Fadnavis : भूपती हा माओवादी संघटनेचा प्रभावशाली रणनीतिकार मानला जातो. तो अनेक वर्षे महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील प्लाटूनचा मार्गदर्शक म्हणून कार्यरत होता. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून त्याच्यात आणि संघटनेच्या वरीष्ठ नेतृत्वात मतभेद वाढले होते. आता तो शरणागती पत्करणार आहे.
Maoist leader Bhupati to surrender before CM Fadnavis

Maoist leader Bhupati to surrender before CM FadnavisMaoist leader Bhupati to surrender before CM Fadnavis

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Senior Maoist leader Mallojula Venugopal alias Bhupati to surrender before Maharashtra CM Devendra Fadnavis : मागील काही वर्षांपासून जराजर्जर झालेल्या माओवादी चळवळीला त्यांच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा धक्का बसला आहे. दीर्घकाळ माओवादी चळवळीत सक्रिय राहून पॉलिट ब्युरो आणि केंद्रीय समितीपर्यंत पोहोचलेला वरिष्ठ माओवादी नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपती उर्फ सोनू आपल्या तब्बल ६० सहकाऱ्यांसह गडचिरोली पोलिसांसमोर शरणागती पत्करणार आहे. त्याच्यावर विविध राज्यांत मिळून दहा कोटींहून अधिक बक्षीस आहे. गुरुवार (ता. १६) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर तो शस्त्र खाली ठेवून शरण येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

Loading content, please wait...
Gadchiroli
Naxalites
Naxalite Violence in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com