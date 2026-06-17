Kalmeshwar Fire: कळमेश्वर नगरपरिषद कार्यालयाला पहाटे भीषण आग; जन्म-मृत्यू विभाग जळून खाक, महत्त्वाच्या नोंदींच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह

-आशीष देशमुखकळमेश्वर (नागपूर): कळमेश्वर- ब्राह्मणी नगरपरिषद कार्यालयाला बुधवारी (ता. १७) पहाटे सुमारे ५ वाजताच्या सुमारास भीषण आग लागल्याने कार्यालयातील काही महत्त्वाची कागदपत्रे, फर्निचर आणि संगणक यंत्रणा जळाल्याची घटना घडली. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.या आगीत नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांच्या दालनांचे मोठे नुकसान झाले असून जन्म-मृत्यू दाखला विभाग पूर्णतः जळून खाक झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. सुदैवाने कर विभाग व बांधकाम विभागाचे मोठे नुकसान टळले.पहाटे फिरायला जाणाऱ्या नागरिकांना नगरपरिषद कार्यालयाच्या मागील बाजूस कचरा जळत असल्यासारखा धूर दिसत होता. सुरुवातीला याकडे फारसे लक्ष देण्यात आले नाही. मात्र काही वेळातच आगीने रौद्ररूप धारण करत नगरपरिषद कार्यालयाला वेढा घातला. आग लागल्याची माहिती शहरात पसरताच नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली..नगरपरिषद कळमेश्वरच्या अग्निशमन दलाने आग नियंत्रणासाठी प्रयत्न सुरू केले. मात्र आग मोठ्या प्रमाणात पसरल्याने स्थानिक यंत्रणा अपुरी पडल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये होती. नागरिकांच्या मते अग्निशमन यंत्रणा सुमारे ३० मिनिटांच्या विलंबाने प्रभावीपणे कार्यरत झाली. कार्यालयालगत असलेल्या विहिरीमधून पाणी घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; परंतु विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यामुळे ते शक्य झाले नाही.यानंतर वाडी, मोहपा आणि सावनेर येथील अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. त्यांच्या मदतीने आगीवर पूर्णतः नियंत्रण मिळविण्यात यश आले. आग विझविण्यासाठी कळमेश्वर नगरपरिषदेला एमआयडीसी परिसरातून पाणी आणावे लागल्याची माहिती समोर आली..दरम्यान, शहरात मागील चार ते पाच दिवसांपासून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून त्याबाबत नागरिकांमध्ये आधीच नाराजी होती. अशा परिस्थितीत नगरपरिषद कार्यालयातील आग नियंत्रणासाठीही पाण्याचा तुटवडा जाणवल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. नगरपरिषद कार्यालयाच्या आगीवर नियंत्रण आणण्यासाठीच पाणी उपलब्ध होत नसेल, तर सामान्य नागरिकांच्या आपत्कालीन परिस्थितीत काय होईल? असा सवाल उपस्थित केला जात होता..विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नगरपरिषदेचे अनेक पदाधिकारी बाहेरगावी असल्याने घटनास्थळी दिसून आले नाहीत. मुख्याधिकारी आकाश सुरडकर यांना सकाळी ६ वाजता घटनेची माहिती मिळाली. त्यानंतर त्यांनी तातडीने घटनास्थळी भेट दिली. कर्मचाऱ्यांनी आपल्या परीने आग विझविण्याचे प्रयत्न केल्याचे त्यांनी सांगितले.आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून संबंधित यंत्रणांकडून चौकशी सुरू आहे. या घटनेमुळे भविष्यात नागरिकांना शासकीय सेवांमध्ये किती अडचणी निर्माण होतील, याबाबत प्रशासनाकडून अद्याप स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही..आग नियंत्रण आणि मदतकार्यात शहरातील महादेवराव इखार, कृष्णाजी बगडे, आशिष देशमुख, धनराज इखार, गणेश शिरभाते, दिलीप रामावत, बिरजू रघुवंशी, सुनील कामडी, माजी नगरसेवक नामदेवराव वैद्य, थानसिंग पटले यांच्यासह अनेक नागरिकांनी सक्रिय सहभाग घेतला..आज पहाटे नगरपरिषद कार्यालयाला आग लागल्याची माहिती मिळताच मी तातडीने घटनास्थळी पोहोचलो. कर्मचाऱ्यांनी आणि अग्निशमन दलाने आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. प्राथमिक पाहणीत फर्निचर, संगणक यंत्रणा आणि काही कागदपत्रांचे नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे. नगरपरिषदेचा बहुतांश महत्त्वाचा डेटा संगणकीय स्वरूपात उपलब्ध असल्याने त्याची पडताळणी सुरू आहे. आगीचे नेमके कारण शोधण्यासाठी संबंधित यंत्रणांकडून चौकशी करण्यात येत असून नुकसानाचे पंचनामे आणि सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे.-मुख्याधिकारी आकाश सुरडकर..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...नगरपरिषद ही नागरिकांच्या दैनंदिन कामकाजाशी संबंधित महत्त्वाची संस्था आहे. येथे लागलेल्या आगीमुळे अनेक महत्त्वाच्या नोंदींचे नुकसान झाल्याची भीती आहे. या घटनेची सखोल चौकशी करून आग नेमकी कशी लागली, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी अग्निसुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यात यावी.- नामदेवराव वैद्य, माजी नगरसेवक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.