विदर्भ

Kalmeshwar Fire: कळमेश्वर नगरपरिषद कार्यालयाला पहाटे भीषण आग; जन्म-मृत्यू विभाग जळून खाक, महत्त्वाच्या नोंदींच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह

Early morning blaze at Kalmeshwar civic office under investigation: कळमेश्वर नगरपरिषद कार्यालयातील पहाटेच्या भीषण आगीत जन्म-मृत्यू दाखला विभागासह महत्त्वाची कागदपत्रे, संगणक यंत्रणा जळून खाक; नोंदींच्या सुरक्षिततेवर आणि प्रशासनाच्या तयारीवर प्रश्नचिन्ह
Birth-Death Section Gutted in Early Morning Fire at Kalmeshwar Municipal Council

Birth-Death Section Gutted in Early Morning Fire at Kalmeshwar Municipal Council

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सकाळ डिजिटल टीम
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-आशीष देशमुख

कळमेश्वर (नागपूर): कळमेश्वर- ब्राह्मणी नगरपरिषद कार्यालयाला बुधवारी (ता. १७) पहाटे सुमारे ५ वाजताच्या सुमारास भीषण आग लागल्याने कार्यालयातील काही महत्त्वाची कागदपत्रे, फर्निचर आणि संगणक यंत्रणा जळाल्याची घटना घडली.

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