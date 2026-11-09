''तेव्हा इब्राहिम नावाच्या व्यक्तीनं RSSचं समर्थन केलं''; मोहन भागवतांनी सांगितला ९० वर्षांपूर्वीचा 'तो' किस्सा

Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी संघाच्या सुरुवातीच्या काळातील एक जुना किस्सा सांगितला आहे. संघावर बंदी घालण्याची मागणी होत असताना इब्राहिम नावाच्या व्यक्तीने संघाच्या बाजूने भूमिका मांडली होती, असं त्यांनी सांगितलं. सोमवारी (९ नोव्हेंबर) नागपूरमध्ये बोलताना त्यांनी हा प्रसंग सांगितला. एखादं काम पूर्ण करण्यासाठी ज्या गोष्टींची गरज असते, त्या योग्य वेळी आपोआप उपलब्ध होतात, असंही भागवत म्हणाले..मोहन भागवत यांनी सांगितलं की, १९३० च्या दशकात सेंट्रल प्रोव्हिन्सेसच्या विधानसभेत पहिल्यांदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यावेळी संघाच्या बाजूने बोलण्यासाठी किंवा त्याच्या विचारांचं समर्थन करण्यासाठी एकही स्वयंसेवक पुढे नव्हता. अशा परिस्थितीत इब्राहिम नावाच्या व्यक्तीने संघाच्या समर्थनार्थ भूमिका मांडली होती..Triple Murder Case: RSS नेत्याच्या तिहेरी हत्याकांडाचा थरारक Video; मुलानंतर वडिलांवर गोळीबार, मॅगझिन बदलून पुन्हा झाडल्या गोळ्या.इब्राहिम यांनी संघ सांप्रदायिक नसल्याचं सांगत त्यावर बंदी घालू नये, असं म्हटलं होतं. हिंदुस्थान हे हिंदू राष्ट्र आहे असं म्हणणाऱ्यांना वेड्यांच्या रुग्णालयात पाठवलं पाहिजे, असं काही लोकांचं मत असतं. मात्र, मी डॉ. हेडगेवार यांना ओळखतो. ते वेडे नसून चांगले माणूस आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांप्रदायिक असू शकत नाही, अशा आशयाची भूमिका त्यांनी मांडली होती, असं भागवत यांनी सांगितलं..संघाची स्थापना होऊन त्यावेळी काही वर्षंच झाली होती. त्यामुळे फार कमी लोकांना संघाबद्दल माहिती होती. मात्र, डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांना अनेक जण ओळखत होते. संघाची सुरुवात झाल्यानंतर स्वयंसेवक हीच संघाची ओळख बनली. आज संघाला १०० वर्षे पूर्ण झाली असली तरी स्वयंसेवक हीच त्याची ओळख कायम असल्याचं भागवत यांनी सांगितलं..RSS Centenary Year: शिस्तबद्ध संचलनातून संघशताब्दी वर्षाची सांगता; चार नगरांत ६०० हून अधिक स्वयंसेवकांचा सहभाग, मंगळवारी अन्य १२ नगरांत संचलन.यावेळी भागवत यांनी स्वयंसेवकांच्या समर्पणाबद्दलही भाष्य केलं. प्रत्येक व्यक्तीची क्षमता, गुण आणि काम करण्याची पद्धत वेगवेगळी असते. प्रत्येकामध्ये काही ना काही खास वैशिष्ट्य असतं. मात्र, या सगळ्यांमध्ये एक गोष्ट समान असते, ती म्हणजे समर्पणाची भावना, असं ते म्हणाले.आपण स्वतः प्रचारक असून अनेक प्रचारकांना जवळून पाहिलं आहे. त्यांचं काम आणि समर्पण पाहण्याची संधी सातत्याने मिळत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. त्यामुळे प्रचारकांचं समर्पण ही आपल्यासाठी नेहमीचीच गोष्ट झाली असल्याचं भागवत म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.