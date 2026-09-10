MPSC Exam: एमपीएससीच्या गोपनीय कागदपत्र प्रकरणात ट्विस्ट! चौकशी अहवालातील माहिती चुकीची; पोलिस निरीक्षकावर विभागीय चौकशी

नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क पदाच्या परीक्षेशी संबंधित गोपनीय कागदपत्रे उघड झाल्याच्या तक्रारीवर करण्यात आलेल्या चौकशीच्या अहवालात चुकीची माहिती नमूद केल्याचा ठपका ठेवत नागपूर पोलिस दलातील पोलिस निरीक्षक राहुल शिरे यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. अहवालात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिवांचा उल्लेख चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्याचे चौकशीत समोर आले आहे..Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...रविंद्र दिनकर इंगोले व इतर उमेदवारांनी परीक्षेतील गुणांकनासंदर्भातील गोपनीय कागदपत्रे उघड झाल्याबाबत ३ जानेवारी २०२६ रोजी पोलिस उपआयुक्त (गुन्हे शाखा), नागपूर शहर यांच्याकडे तक्रार अर्ज दिला होता. या तक्रारीची पुढील चौकशी गुन्हे शाखेतील सामाजिक सुरक्षा विभागाचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक राहुल शिरे यांच्याकडे सोपविण्यात आली..शिरे यांनी ३ एप्रिल २०२६ रोजी या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याबाबत पोलिस उपआयुक्तांना अहवाल सादर केला. मात्र, यापूर्वी गुन्हे शाखा, कक्ष-२, नवी मुंबई येथील पोलिस निरीक्षक अनिल पाटील यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली होती. पाटील यांनी दूरध्वनीवरून दिलेल्या माहितीनुसार, चौकशीदरम्यान संयुक्त आयुक्त व इतर उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी दोषी असल्याचा अहवाल पाठविण्यात आला होता.ॉ.दूरध्वनीवरील संभाषणाचीही पडताळणीया प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान पोलिस निरीक्षक राहुल शिरे आणि पोलिस निरीक्षक अनिल पाटील यांच्यात झालेल्या दूरध्वनीवरील संभाषणाची ध्वनिफीतही चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर सादर करण्यात आली. त्याची पडताळणी केली असता, शिरे यांनी आपल्या अहवालात नमूद केलेल्या माहितीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिवांचा उल्लेख आढळून आला नाही.त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिवांवर दोष ठेवण्याची माहिती चुकीची व दिशाभूल करणारी असल्याचे चौकशीत नमूद करण्यात आले आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...उद्देश तपासणारअहवालात आलेली चुकीची माहिती अहवालात कोणत्या उद्देशाने नमूद करण्यात आली, याची चौकशी करण्यासाठी पोलिस निरीक्षक राहुल शिरे यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.