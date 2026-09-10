विदर्भ

MPSC Exam: एमपीएससीच्या गोपनीय कागदपत्र प्रकरणात ट्विस्ट! चौकशी अहवालातील माहिती चुकीची; पोलिस निरीक्षकावर विभागीय चौकशी

MPSC Confidential Documents Case Takes a New Turn: एमपीएससी गोपनीय कागदपत्र प्रकरणात पोलिस निरीक्षकाचा दिशाभूल करणारा अहवाल उघड; आयोग सचिवांविषयी चुकीची नोंद समोर येताच विभागीय चौकशीला सुरुवात
MPSC Exam Case Police Inspector Rahul Shire Faces Departmental Inquiry After Incorrect Information Found in Investigation Report

MPSC Exam Case Police Inspector Rahul Shire Faces Departmental Inquiry After Incorrect Information Found in Investigation Report

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क पदाच्या परीक्षेशी संबंधित गोपनीय कागदपत्रे उघड झाल्याच्या तक्रारीवर करण्यात आलेल्या चौकशीच्या अहवालात चुकीची माहिती नमूद केल्याचा ठपका ठेवत नागपूर पोलिस दलातील पोलिस निरीक्षक राहुल शिरे यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. अहवालात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिवांचा उल्लेख चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्याचे चौकशीत समोर आले आहे.

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