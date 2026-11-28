गडचिरोली जिल्ह्यातील आष्टी येथे महावितरण विभागाचा अजब कारभार समोर आला आहे. ज्या घरात वीज मीटरच बसवण्यात आलेलं नाही अशा घराला तब्बल २ हजार ३६० रुपयांचं वीज बिल पाठवण्यात आलं आहे. घरात मीटर नाही आणि वीज वापरही झालेला नाही. तरीही बिल आल्याने संबंधित ग्राहकाला मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकारामुळे महावितरणच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे..ग्राहकाच्या घरात अद्याप वीज मीटर बसवण्यात आलेलं नसल्याचं सांगण्यात येत आहे. असं असतानाही महावितरणकडून बिल पाठवण्यात आलं आहे. हे बिल नेमकं कोणत्या आधारावर तयार करण्यात आलं असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. ग्राहकाने वीज वापरलेली नसताना एवढी रक्कम आकारण्यात आल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे..मतदारसंघ फेररचनेसाठी केंद्र सरकारची तयारी जोरात, पण बहुमताचं गणित कसं जुळणार? ७ खासदार पडतायत कमी.आष्टी परिसरात यापूर्वीही वीज बिलांवरून ग्राहकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. नियमितपणे वीज बिल भरणाऱ्या ग्राहकांनाही अवाजवी बिलं येत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. गडचिरोली जिल्ह्यातही चुकीची आणि अंदाजे बिल आकारणी होत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. जून २०२६ मध्ये या प्रश्नावरून गडचिरोलीत महावितरण कार्यालयासमोर आंदोलनही करण्यात आलं होतं. या आंदोलनात काही ग्राहकांनी बिलांच्या तक्रारी मांडल्या होत्या..दरम्यान महावितरणकडून वीज बिल वसुलीसाठी सातत्याने तगादा लावला जात असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. बिल भरलं नाही तर वीजपुरवठा खंडित केला जातो. मात्र चुकीचं बिल आल्यास ग्राहकांनी नेमकं कोणाकडे दाद मागायची असा प्रश्न विचारला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.