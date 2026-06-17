विदर्भ

विदर्भातून मुंबईला जाणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास होणार आरामदायी, 'या' एक्सप्रेसमध्ये लागणार LHB कोच, रेल्वेचा महत्त्वाचा निर्णय

Nandigram Express Gets LHB Coaches : रेल्वे प्रशासनाने या मागणीची दखल घेत नंदीग्राम एक्स्प्रेसचे एलएचबी कोचमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Nandigram Express

Nandigram Express Gets LHB Coaches

esakal

Shubham Banubakode
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Nandigram Express: विदर्भ, मराठवाड्यातून मुंबईच्या दिशेने प्रवास करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. रेल्वेने आता मुंबई-बल्लारशाह-मुंबई नंदीग्राम एक्स्प्रेस (क्रमांक ११००१/११००२) मध्ये अत्याधुनिक 'लिंक हॉफमन बुश' म्हणजेच एलएचबी कोच जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या प्रवाशांचा प्रवास आता अधिक सुरक्षित आणि आरामदायी होणार आहे.

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