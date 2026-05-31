नागपूरकरांना हवाई प्रवासाचा झटका; मुंबईसह अनेक शहरांची विमानसेवा दोन महिन्यांसाठी बंद, कारण काय?

नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांना मोठा धक्का बसला आहे. एअर इंडियाने १ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत नागपूर-मुंबई विमानसेवा पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढता संचालन खर्च, विमानांच्या उपलब्धतेचे नियोजन आणि अंतर्गत वेळापत्रकातील बदल यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे..या निर्णयामुळे एअर इंडियाच्या नागपूर-मुंबई मार्गावरील सकाळची आणि संध्याकाळची नियमित उड्डाणे बंद राहणार आहेत. त्यामुळे व्यवसायिक, आणि नोकरीनिमित्त प्रवास करणारे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. अनेक प्रवाशांनी या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली असून पर्यायी विमानसेवांवरील ताण वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..Mumbai Airport News: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची सूचना! मुंबई विमानतळ पूर्णपणे बंद राहणार; का आणि कधी? जाणून घ्या....याशिवाय, नागपूरहून बंगळुरू, हैदराबाद आणि कोलकाता या महत्त्वाच्या शहरांकडे जाणाऱ्या काही विमानसेवाही तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आल्या आहेत. इंडिगो आणि एअर इंडियाच्या या मार्गांवरील रात्रीच्या तसेच काही दुपारच्या फेऱ्या रद्द करण्यात आल्याने प्रवाशांच्या नियोजनावर परिणाम होणार आहे. विशेषतः आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी आणि व्यावसायिकांसाठी ही बातमी चिंतेची ठरली आहे..महाराष्ट्र सरकारचा खर्चकपात फॉर्म्युला! मंत्र्यांच्या विमान प्रवासावर निर्बंध; नवे नियम लागू.नागपूर-बंगळुरू रात्रीची विमानसेवा १६ जूनपासून बंद होणार असून त्यानंतर या मार्गावरील पर्याय आणखी मर्यादित होतील. विमानसेवा कमी झाल्यामुळे तिकीट दर वाढण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सुट्टीचा हंगाम आणि व्यावसायिक प्रवासाचा कालावधी सुरू असताना घेतलेल्या या निर्णयामुळे नागपूरची देशातील प्रमुख शहरांशी असलेली हवाई कनेक्टिव्हिटी काही काळासाठी विस्कळीत होणार आहे.