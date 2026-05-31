विदर्भ

नागपूरकरांना हवाई प्रवासाचा झटका; मुंबईसह अनेक शहरांची विमानसेवा दोन महिन्यांसाठी बंद, कारण काय?

Nagpur-Mumbai Flight Service Suspended : या निर्णयामुळे एअर इंडियाच्या नागपूर-मुंबई मार्गावरील सकाळची आणि संध्याकाळची नियमित उड्डाणे बंद राहणार आहेत.
Shubham Banubakode
Updated on

नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांना मोठा धक्का बसला आहे. एअर इंडियाने १ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत नागपूर-मुंबई विमानसेवा पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढता संचालन खर्च, विमानांच्या उपलब्धतेचे नियोजन आणि अंतर्गत वेळापत्रकातील बदल यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे.

