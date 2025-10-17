Baidpura Violence : गोमांस विक्रीच्या संशयावरून दोन गट आमनेसामने; दोन्ही गटाकडून तक्रारी, अदखलप्राप्त गुन्हे दाखल

अकोला : शहरातील बैदपुरा भागात गोमांस विक्री होत असल्याच्या कारणावरून दोन गट आमनेसामने आल्याची घटना शुक्रवारी सकाळी घडली होती. याप्रकरणात दोन्ही गटाकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या. सध्या याप्रकरणात अदखलपात्र गुन्हयाची नोंद झाली असून सिटी कोतवाली पोलिसांकडून अधिक तपास सुरु आहे. या घटनेत पोलिसांनी कुठल्याही प्रकारची मारहाण झाली नसून नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये असे आवाहन पोलिस निरिक्षक संजय गवई यांनी केले आहे. .याप्रकरणाबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अकोला शहरातील बैदपुरा भागात गोमास विक्री होत असल्याची माहिती गोकूळ वामनराव सागे रा. शांतता नगर, बाळापूररोड अकोला यांना मिळाली. त्यानंतर ते पोलिसांना घेवून शहानिशा करण्यासाठी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांसह घटनास्थळी पोहचले. त्याठिकाणी दुकान बंद दिसून आले. याठिकाणी उपस्थित असलेल्या दोघांना गोमांस विक्रीबाबत माहिती विचारली असता त्यांनी मारहाण करण्यास सुरुवात केली. या घटनेत बजरंग दलाचे दोन कार्यकर्ते जखमी झाले. त्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचारासाठी भरती करण्यात आले..तर बैदपुऱ्यातील रहिवाशी कुशीद बी. फकीर मो. कुरेशी (वय ६५) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार बैदपुरा येथे उभे असताना बजरंग दलाचे कार्यकर्ते त्याठिकाणी आले आणि येथे गोमांस विक्री होत आहे का ? असे विचारू लागले. या कारणावरून तिघांनी त्यांना शिविगाळ केली. या प्रकरणाची माहिती गावात पसरताच खासदार अनुप धोत्रे यांच्यासह आमदार रणधीर सावरकर यांनी अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक चंद्रकांत रेड्डी यांच्याशी चर्चा करीत दोषींवर कारवाईची मागणी केली. दरम्यान एसडीपीओ सुदर्शन पाटील, स्थानिक गुन्हे शाखा पोलिस निरिक्षक शंकर शेळके यांच्यासह सिटी कोतवाली पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरिक्षक संजय गवई यांनी तत्काळ घटनास्थळी व पोलिस स्टेशनला पोहचून प्रकरण हाताळले..Ajit Pawarचा पिंपरी चिंचवड दौरा,कडक शब्दात दिल्या सूचना | Pune News |ताज्या बातम्या | Sakal Media.दगडफेक व पोलिसांना मारहाण झालीच नाही!बजरंग दलाचे कार्यकर्ते आणि पोलीस जेव्हा घटनास्थळी गेले, तेव्हा कुठल्याही प्रकारची दगडफेक झाली नाही. पोलिसांना सुद्धा कुठलीही मारहाण झाली नसून पोलिस जखमी सुद्धा झाले नाही. काही माध्यमांनी अपुऱ्या माहितीवर चुकीची माहिती प्रसारित केली. नागरिकांनी कुठल्याही अफवांना बळी पडू नये. दिवाळीचा उत्सव सुरु आहे. नागरिकांनी शांतता व सुव्यवस्था राखून पोलिस प्रशासनाला सहकार्य करावे.- संजय गवई, पोलिस निरिक्षक, सिटी कोतवाली पोलिस स्टेशन, अकोला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.