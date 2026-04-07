Amravati Accident : चहा पिऊन हॉटेलमधून निघताच भीषण अपघात; कारमधील 4 तरुणांचा जागीच अंत, 3 गंभीर जखमी

अमरावती : अमरावती-अकोला महामार्गावर सोमवारी मध्यरात्री झालेल्या भीषण अपघातात (Amravati Akola Highway Accident) बडनेरा येथील चार तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. बडनेरा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील बेलोरा विमानतळाजवळ ही दुर्दैवी घटना घडली..मृत्यूमुखी पडलेले चारही तरुण बडनेरा येथील जुनी वस्ती परिसरातील रहिवासी असल्याने संपूर्ण भागात शोककळा पसरली आहे. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बडनेरा येथील सात युवक मध्यरात्री चहा पिण्यासाठी बेलोरा विमानतळाजवळील एका हॉटेलमध्ये गेले होते..चहा घेऊन परत जात असताना त्यांच्या चारचाकी वाहनाला भरधाव वेगातील ट्रकने जोरदार धडक दिल्याची प्राथमिक माहिती स्थानिक नागरिकांकडून मिळत आहे. अपघाताची तीव्रता इतकी होती की, कारमधील चार तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला..मृतकांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत : मोहम्मद अनस मोहम्मद सईद (वय २०), मोहम्मद तल्हा मोहम्मद अनीस (वय २२), मोहम्मद अवेझ मोहम्मद सईद (वय २६), अब्दुल अनवेस अब्दुल सलीम (वय २२) अशी आहेत..दरम्यान, अपघातानंतर संबंधित ट्रकचालक घटनास्थळावरून फरार झाल्याची माहिती समोर आली आहे. घटनेची माहिती मिळताच बडनेरा पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे..या अपघातात जखमी झालेल्या तिघांना तातडीने अमरावती येथील बडनेरा रोडवरील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. एकाच परिसरातील चार तरुणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने बडनेरा परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी बडनेरा पोलिसांनी पुढील तपास सुरू केला आहे.