Nagpur Farmers Protest : वरचा देव पावला, खालचा देव पावतो का नाही बघू... मुंबईला निघण्याआधी बच्चू कडू नेमकं काय म्हणाले?

Summaryबच्चू कडू यांनी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी नागपुरात आंदोलन सुरू केले.सरकारने चर्चा करण्यासाठी बच्चू कडू आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाला बोलावले आहे.ते म्हणाले, "वरचा देव (पाऊस) पावला, आता खालचा देव (सरकार) पावतो का ते बघू.".पूरग्रस्त शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात यावी या मागणीसाठी प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू व इतर शेतकरी संघटनांनी हजारो शेतकऱ्यांबरोबर नागपुरात आंदोलन सुरु केले आहे. दरम्यान आंदोलन मागे घेण्यासाठी सरकारने बच्चू कडू आणि त्यांच्या शिष्टमंडळा चर्चेसाठी बोलावलं आहे. मात्र त्याआधी बच्चू कडू यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. यावेळी "वरचा देव (पाऊस) पावला, खालचा देव पावतो का" नाही बघू असे ते म्हणाले,आंदोलनात सहभागी झाल्याने मनोज जरांगे यांचेही त्यांनी आभार मानले. .ते म्हणाले की, काल पावसाच्या माध्यमातून साथ दिली आहे. मनोज जरांगे पाटील हे शेतकरी म्हणून आंदोलनात आले याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. आज सगळे शेतकरी नेते एकत्र आले आहेत. ही वज्रमूठ मोठी झाली पाहिजे. .सर्व शेतकरी नेते एकत्र आले हे मोठं यश आहे. आंदोलन करतो हे फार म्हत्वाचे आहे, आंदोलन चुकू नये म्हणून खबरदारी घ्यावे लागते,प्रत्यकेला कार्यकर्त्याला वाटते की आपण प्रामाणिक असलो पाहिजे, हे बंधन बच्चू कडू मारायला तयार नाही, सगळे तयारीचे पठ्ठे झालो आहोत आपण यश घेऊन आलो आहोत, मुंबईतूनही यश मिळवूनच येणार आहोत..या आंदोलनात ओबासी नेत्यांनीही यावे ही आमची अपेक्षा होती, पण आले नाही मात्र याचे वाईट वाटत नाही. माझा शेतकरी सर्व जातीचा आहे, ओबीसी हा शेतकरी म्हणून जरांगे आले त्यांचे आभार मानतो. आजच्या बैठकीनंतर लवकरच पुढची बैठक घेऊ. उद्या रेल रोको कसा करायचा ते याची दिशा ठरवू असे बच्चू कडू म्हणाले. .FAQs प्र.१: बच्चू कडू यांनी आंदोलन का सुरू केले? 👉 पूरग्रस्त शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व्हावी, या मागणीसाठी त्यांनी आंदोलन सुरू केले.प्र.२: सरकारने आंदोलनावर काय प्रतिक्रिया दिली? 👉 सरकारने बच्चू कडू आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलावले आहे.प्र.३: “वरचा देव, खालचा देव” या वाक्याचा अर्थ काय? 👉 पावसाने साथ दिली (वरचा देव पावला), आता सरकार मदत करते का (खालचा देव) हे पाहू, असा त्यांचा अर्थ होता.प्र.४: मनोज जरांगे पाटील यांचा या आंदोलनाशी काय संबंध आहे? 👉 त्यांनी शेतकरी म्हणून आंदोलनात सहभाग घेतल्याने बच्चू कडूंनी त्यांचे आभार मानले.प्र.५: आंदोलनात कोणती पुढील पावले उचलली जाणार आहेत? 👉 बैठकीनंतर “रेल रोको” आंदोलन कसे करायचे याची दिशा ठरवली जाणार आहे.प्र.६: ओबीसी नेते आंदोलनात आले का? 👉 काही ओबीसी नेते आले नाहीत, पण बच्चू कडूंनी याबद्दल नाराजी व्यक्त न करता सर्व जातींचे शेतकरी एकत्र असल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.