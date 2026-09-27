Gadchiroli Flood: मुसळधार पावसामुळे भामरागडला पुन्हा पुराचा वेढा

गडचिरोली : छत्तीसगडमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पर्लकोटा नदीच्या पुरामुळे भामरागड परिसराला पुराच्या पाण्याचा वेढा पडला. शुक्रवारी (ता. २५) सकाळी ११.३० च्या सुमारास पर्लकोटा नदीवरील पूल पाण्याखाली गेला. पुराचे पाणी थेट गावात आणि मार्केट चौकात शिरल्यामुळे अंदाजे २५० घरे जलमय झाली. प्रशासनाने शुक्रवारी दुपारपासून ते रात्री उशिरापर्यंत मोहीम राबवून ५२५ नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवले. सध्या नद्यांचे पाणी ओसरू लागल्याने पूरपरिस्थितीत सुधारणा होत आहे..छत्तीसगड भागात झालेल्या जोरदार पावसामुळे पर्लकोटा, पामुलगौतम नद्यांना पूर आला आहे. भामरागडसह लाहेरी मार्गही बंद झाला आहे. त्यामुळे ६३ गावांचा भामरागड आणि जिल्हा मुख्यालयाशी संपर्क तुटला आहे. मुसळधार पावसामुळे भामरागड परिसरात पूरस्थिती निर्माण होताच जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या मार्गदर्शनात आणि तहसीलदार किशोर बागडे यांच्या नेतृत्वात स्थानिक प्रशासनाने नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत स्थलांतराची कार्यवाही केली. दरम्यान, बिनागोंडा आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या एका आजारी मुलीला एसडीआरएफ पथकाच्या मदतीने गुंडेनूर नाला ओलांडून सुरक्षितपणे लाहेरी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. संध्याकाळी मार्केट चौकापर्यंत पाणी आल्याने प्रशासनाने आधीच सतर्क केलेल्या व्यापारी आणि नागरिकांनी सुरक्षित स्थळी सामान हलवले..तसेच गंभीर आजारी असलेल्या दोन रुग्णांना तालुका प्रशासनाच्या सूचनेवरून एसडीआरएफच्या पथकाने मोटारबोटने पर्लकोटा नदीचा पूर पार करून हेमलकसा रुग्णालयात नेण्यात आले. तेथून रुग्णवाहिकेने त्या रुग्णांना अहेरीच्या उपजिल्हा रुग्णालयात नेऊन भरती करण्यात आले. होडरी येथील सैतू हबका (वय ६५) यांना रक्तस्राव व अॅब्सेसच्या उपचारासाठी तातडीने वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता होती. तसेच कुक्कामेटा येथील मालू पिडो वड्डे (वय ५३) हे बेशुद्ध व प्रतिसाद न देण्याच्या अवस्थेत असल्याने त्यांना तातडीने रुग्णालयात हलविण्यात आले..सखल भागातील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारापाणी ओसरत असले तरी धोका टळलेला नाही. नदीकाठच्या व सखल भागातील नागरिकांनी पूर्णपणे सतर्क राहावे. सर्वांनी स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच, पूरग्रस्त किंवा पाणी वाहत असलेल्या मार्गांवरून, पुलांवरून प्रवास करण्याचे धाडस करू नये, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.