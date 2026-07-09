तुकाराम मुंढेंचा आदेश हायकोर्टाने केला रद्द,FDAला अधिकारच नाही; गोरस भांडारवरील कारवाई मागे

नागपूर, ता. ८ : वर्ध्यातील प्रसिद्ध 'गोरस भंडार' संस्थेविरुद्ध अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) केलेली कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केला आहे. न्यायालयाने ३१ मे रोजीचा संस्थेला सील करण्याचा आणि १ जून रोजीचा परवाना निलंबित करण्याच्या आदेशावर हा निर्णय घेतला. तसेच, एफडीए अधिकाऱ्याला या प्रकारची कारवाई करण्याचा कायदेशीर अधिकारच नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. Wardha Goras Bhandar Gets Relief as HC Cancels FDA Action.हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे गेल्या ७० वर्षांपासून सुरू असलेल्या 'गोरस भंडार'चा संचालनाचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला आहे. गो-दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेडने ही याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, ३१ मे रोजीच्या तपासणीत गोरसच्या परिसरात कथित अस्वच्छता आढळल्याचा दावा करत एफडीएने संस्थेला टाळे ठोकले होते..Mumbai: मुंबईच्या पूरस्थितीवर कायमचा उपाय होणार, ३० मिनिटात पाण्याचा निचरा; १३ हजार कोटींचा आराखडा : मुख्यमंत्री फडणवीस.न्यायालयात सादर केलेल्या नोंदींनुसार २०२० नंतर एफडीएने 'गोरस भंडार'ची दरवर्षी तपासणी केली असून, कोणत्याही तपासणीत अनियमितता आढळली नसल्याची माहितीही सरकारने दिली. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार ३१ मे रोजी ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईला वर्धा तहसील गो-दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, वर्धा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, ३१ मे रोजी तपासणीत परिसरात कथित अस्वच्छता आढळल्याचे कारण देत एफडीएने संस्थेला सील लावले होते..गुरुवारी सुनावणीत गेल्या ७० वर्षांत 'गोरस भंडार'ची एफडीएकडून किती वेळा तपासणी करण्यात आली आणि त्यातून कोणते निष्कर्ष समोर आले, याचा संपूर्ण तपशील मागविला होता. त्यासंदर्भातील नोंदी न्यायालयात सादर करताना राज्य सरकारने २०२० नंतर दरवर्षी तपासणी झाल्याचे सांगितले. राज्य शासनातर्फे अॅड. एन. एस. राव यांनी बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.