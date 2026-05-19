नागपूर

NEET पेपरफुटीचं प्रकरण; पुण्यानंतर सीबीआयचं पथक नागपुरात, तीन विद्यार्थ्यांची झाडाझडती़, मोठा मासा गळाला लागणार?

CBI Team Reaches Nagpur in NEET Paper Leak Case : या विद्यार्थ्यांसह पालकांचीही चौकशी केल्याची माहिती आहे. हे विद्यार्थी लातूर येथील मोटेगावकर यांच्या कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
CBI Team Reaches Nagpur in NEET Paper Leak Case

CBI Team Reaches Nagpur in NEET Paper Leak Case

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

नागपूर : नीट-युजी परीक्षेतील पेपर फुटीमध्ये महाराष्ट्र एक प्रमुख केंद्र बनले आहे. नादेड, लातूर, नाशिक, पुणे, नागपूर, चंद्रपूरपर्यंत पेपर फुटीचे कनेक्शन असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यातूनच नागपुरात दिल्लीतील केंद्रीय गुन्हे अन्वेषन विभागाच्या पथकाने मंगळवारी (ता.१९) सकाळपासून गणेशपेठ, कोतवाली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घराची झाडाझडती घेतली. याशिवाय या विद्यार्थ्यांसह पालकांचीही चौकशी केल्याची माहिती आहे. हे विद्यार्थी लातूर येथील मोटेगावकर यांच्या कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
CBI
NEET
NEET 2026 exam leak
NEET 2026 controversy
NEET 2026 paper leak