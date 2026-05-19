NEET पेपरफुटीचं प्रकरण; पुण्यानंतर सीबीआयचं पथक नागपुरात, तीन विद्यार्थ्यांची झाडाझडती़, मोठा मासा गळाला लागणार?

नागपूर : नीट-युजी परीक्षेतील पेपर फुटीमध्ये महाराष्ट्र एक प्रमुख केंद्र बनले आहे. नादेड, लातूर, नाशिक, पुणे, नागपूर, चंद्रपूरपर्यंत पेपर फुटीचे कनेक्शन असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यातूनच नागपुरात दिल्लीतील केंद्रीय गुन्हे अन्वेषन विभागाच्या पथकाने मंगळवारी (ता.१९) सकाळपासून गणेशपेठ, कोतवाली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घराची झाडाझडती घेतली. याशिवाय या विद्यार्थ्यांसह पालकांचीही चौकशी केल्याची माहिती आहे. हे विद्यार्थी लातूर येथील मोटेगावकर यांच्या कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकत असल्याची माहिती समोर आली आहे. .देशात ३ मे रोजी झालेल्या नॅशनल इलिजिबिलीटी कम एन्टरन्स टेस्ट (नीट) परीक्षा घेण्यात आली. त्यापूर्वीच ४२ तास अगोदर काही नीट शिकवणी वर्ग संचालकांकडे हा पेपर आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. त्यातून प्रकरणाची चौकशी करण्याची जबाबदारी सीबीआयकडे देण्यात आली. आतापर्यंत सीबीआयने पाच राज्यात छापासत्र सुरू करीत शिकवणी वर्गांचे संचालक, प्रवेश निश्चित करणाऱ्या एजेन्सी आणि पेपर खरेदी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतले आहे..राज्यात नादेड, लातूर, नाशिक, पुणे, नागपूर, चंद्रपूरपर्यंत पेपर फुटीचे कनेक्शन समोर आले आहे. त्यामुळे नागपुरातही तीन विद्यार्थ्यांकडे पोलिसांनी छापा टाकला असल्याची माहिती आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तिन्ही विद्यार्थी लातूरच्या मोटेगावकर यांच्या शिकवणी वर्गातील असून त्यांनी पेपर खरेदी केल्याची शंका पथकाने व्यक्त केली आहे. त्यातून त्यांच्या घराची झडती घेऊन त्यांच्या पालकांसह विद्यार्थ्यांची चौकशी सुरू केली आहे. दरम्यान या प्रकरणाने शहरात एकच खळबळ माजली आहे..प्रवेश एजेन्सीही रडारवरशहरात नीटच्या माध्यमातून विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या काही एजेन्सीही सीबीआयच्या रडारवर असल्याची माहिती आहे. त्यातून या एजेन्सीवरही पोलिसांची नजर असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.