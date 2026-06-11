Cockroach Janata Party : अभिजीत दिपके नागपुरात आंदोलन करणार, तारीख ठरली; परवानगीची प्रक्रिया सुरू

कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके १६ जूनला नागपुरात येणार असून देशातील शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि राष्ट्रीय परीक्षांमधील गैरप्रकारांच्या निषेधार्थ आंदोलन करणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे. यामुळे पोलिस यंत्रणा सतर्क झाली आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी दिल्लीत कॉक्रोच जनता पार्टने आंदोलन केल्यानंतर पुणे येथेही आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर आता या आंदोलनाची धार वाढविण्यासाठी उपराजधानीत येणार आहेत. या आंदोलनाला अद्याप पोलीस प्रशासनाकडून परवानगी मिळालेली नसल्याने, नियोजित आंदोलनाच्या आयोजनावर सध्या तरी प्रश्नचिन्ह आहे. .याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार १६ जून रोजी नागपुरात हे आंदोलन करण्याचे नियोजन सीजेपीने केले आहे. परंतु, पोलिसांच्या अंतिम मंजुरीअभावी या आंदोलनाची अधिकृत घोषणा अद्याप प्रलंबित आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न लक्षात घेता पोलिस प्रशासन या आंदोलनाला परवानगी देणार की सुरक्षेच्या कारणास्तव नाकारणार, यावरच आता आंदोलनाचे भवितव्य अवलंबून आहे..Sharad Pawar: उपेक्षितांसाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करू: शरद पवार यांचे सूतोवाच, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून टीका.रीतसर परवानगीची प्रक्रिया सुरूसूत्रांनुसार, आंदोलनाच्या परवानगीसाठी आवश्यक ती सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली जात आहे. त्याचप्रमाणे प्रशासनाकडून रीतसर परवानगी मिळताच आंदोलनाची अंतिम रूपरेषा आणि ठिकाण अधिकृतपणे जाहीर केले जाईल असे सूत्रांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.