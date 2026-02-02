Chandrapur politics: नगरसेवकांच्या घरावर पक्षाच्या बैठकीची नोटीस; काँग्रेसमधील गटबाजी तीव्र, चंद्रपूरमध्ये खळबळ!

चंद्रपूर: चंद्रपूरमध्ये काँग्रेस पक्षातील गटबाजी आणखी तीव्र झाली आहे. विधीमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या गटातील नगरसेवक राजेश अडूर यांनी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या समर्थक नगरसेवकांच्या घरांवर थेट पक्षाच्या बैठकीची नोटिसा चिपकवल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे..Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.रविवार, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजता राजेश अडूर यांच्या निवासस्थानी काँग्रेसच्या सर्व २७ नगरसेवकांची बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र, धानोरकर गटातील काही नगरसेवकांना वैयक्तिकरित्या नोटिसा न देता त्यांच्या घरांच्या दारावर नोटिसा लावण्यात आल्या. यामुळे धानोरकर गटाकडून तीव्र आक्षेप घेण्यात आला असून, असा प्रकार वैध आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..नोटिसा लावण्यात आलेल्या नगरसेवकांमध्ये सुरेंद्र अडबाले, सुनंदा धोबे, रामनरेश यादव, राहुल घोटेकर आणि शेख यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, सुरेंद्र अडबाले हे त्यांच्या घरी नसून त्यांचा भाऊ राहत असल्याची माहिती आहे. जाणकारांच्या मते, पक्षाच्या बैठकीसाठी अशा पद्धतीने नोटिसा लावणे योग्य नाही..नोटिसेत गट किंवा आघाडीची नोंदणी, गटनेत्याची निवड, गटाचे नियम व घटना मंजूर करणे आणि नोंदणीसाठी अधिकार देणे असे मुद्दे नमूद आहेत. मात्र, गटनेता अद्याप निश्चित नसताना अशा नोटिसा काढणे योग्य नाही, असा आक्षेप व्यक्त होत आहे..धानोरकर गटातील नगरसेवक या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे, राजेश अडूर यांनी सर्व नगरसेवकांना नोटिसा पाठवल्याचा दावा करताना, नोटिसा स्वीकारणार नाही असे सांगणाऱ्यांच्या घरांवर त्या लावल्याचे स्पष्ट केले आहे..Pune News: पुण्यात नवीन शासकीय विश्रामगृह; लष्कर परिसरात ४८ कक्षांची इमारत, ३३ कोटींचा खर्च, ४८ कक्ष उपलब्ध राहणार!.\rकाँग्रेसमधील हा अंतर्गत वाद आगामी गटनोंदणी प्रक्रिया आणि महापौरपदाच्या निवडीवर परिणाम करू शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. यापूर्वीच धानोरकर आणि वडेट्टीवार गटांमध्ये गटनेता निवडीवरून तणाव निर्माण झाला असून, १३ नगरसेवकांनी स्वतंत्र गट नोंदवला होता. हा वाद पक्षाच्या स्थानिक पातळीवरील एकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.