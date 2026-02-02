Chandrapur politics: नगरसेवकांच्या घरावर पक्षाच्या बैठकीची नोटीस; काँग्रेसमधील गटबाजी तीव्र, चंद्रपूरमध्ये खळबळ!

नागपूर

नगरसेवकांच्या घरावर पक्षाच्या बैठकीची नोटीस; काँग्रेसमधील गटबाजी तीव्र, चंद्रपूरमध्ये खळबळ!

Chandrapur Congress groupism controversy: काँग्रेसमधील गटबाजीचा वाद चिघळला; नगरसेवकांच्या घरांवर नोटिसा लावल्याने खळबळ
Chandrapur Congress Rift Deepens, Sparks Political Buzz

Chandrapur Congress Rift Deepens, Sparks Political Buzz

चंद्रपूर: चंद्रपूरमध्ये काँग्रेस पक्षातील गटबाजी आणखी तीव्र झाली आहे. विधीमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या गटातील नगरसेवक राजेश अडूर यांनी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या समर्थक नगरसेवकांच्या घरांवर थेट पक्षाच्या बैठकीची नोटिसा चिपकवल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.

