नागपूर

Nagpur Fraud News : ‘क्रिप्टो करन्सी’तून दुप्पट नफ्याचे आमिष पडले महागात; सायबर चोरट्यांकडून नोकरदाराची दीड कोटी रुपयांची फसवणूक

क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक केल्यास दुप्पट फायद्याचे आमिष दाखवित, सायबर चोरट्यांनी दीड कोटी रुपयांनी फसवणूक केल्याची माहिती आली समोर.
cyber crime
cyber crime sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक केल्यास दुप्पट फायद्याचे आमिष दाखवित, सायबर चोरट्यांनी दीड कोटी रुपयांनी फसवणूक केल्याची माहिती समोर आली. याप्रकरणी कृष्णा डबरासे (वय-५०, रा. दत्तवाडी) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी सायबर चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल केला.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
Cyber Crime
scam
trap
Profit
Crypto currency

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com