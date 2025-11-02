नागपूर

Nagpur Fraud: 'महामेट्रोच्या निवासी अभियंत्याची २२ लाखाची फसवणूक'; शेअरमध्ये गुंतवणुकीच्या बहाण्याने सायबर चोरट्याने घातला गंडा

Share Market Fraud : इशाक हे बुटीबोरीतील महामेट्रोच्या कार्यालयात निवासी अभियंते आहेत. १३ सप्टेंबर २०२४ ला ते समाजमाध्यमांवर सर्फींर करीत असताना त्यांना शेअर मार्केट ट्रेडिंगची जाहिरात दिसली. त्यांनी जाहिरातीत दिलेली लिंक उघडली.
नागपूर: शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास मोठा नफा मिळवून देण्याच्या बहाण्याने सायबर चोरट्यांनी महामेट्रोच्या निवासी अभियंत्याची २२ लाख रुपयांनी फसवणूक केली. याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी तीन सायबर गुन्हेगारांविरूद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायदा व फसवणुकीसह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला. वसीम राजा मोहम्मद इशाक (वय ४२ रा. ड्रिम आवास, बेलतरोडी) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरुन हा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

