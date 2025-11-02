Nagpur Fraud: 'महामेट्रोच्या निवासी अभियंत्याची २२ लाखाची फसवणूक'; शेअरमध्ये गुंतवणुकीच्या बहाण्याने सायबर चोरट्याने घातला गंडा

नागपूर: शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास मोठा नफा मिळवून देण्याच्या बहाण्याने सायबर चोरट्यांनी महामेट्रोच्या निवासी अभियंत्याची २२ लाख रुपयांनी फसवणूक केली. याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी तीन सायबर गुन्हेगारांविरूद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायदा व फसवणुकीसह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला. वसीम राजा मोहम्मद इशाक (वय ४२ रा. ड्रिम आवास, बेलतरोडी) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरुन हा गुन्हा दाखल करण्यात आला..MLA Praveen Darekar: असत्याची पाठराखण करणाऱ्यांनी सत्याचा मोर्चा काढणे योग्य नाही: आमदार प्रवीण दरेकर; राज ठाकरेंनी जगावेगळे काय केले?.एकता गुप्ता, रवी जेसवानी व विजय शर्मा ,अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या ठकबाजांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इशाक हे बुटीबोरीतील महामेट्रोच्या कार्यालयात निवासी अभियंते आहेत. १३ सप्टेंबर २०२४ ला ते समाजमाध्यमांवर सर्फींर करीत असताना त्यांना शेअर मार्केट ट्रेडिंगची जाहिरात दिसली. त्यांनी जाहिरातीत दिलेली लिंक उघडली. तिथे नोंदणी केल्यावर त्यानंतर त्यांना एकता गुप्ता नावाच्या महिलेच्या मोबाइलवर क्रमांकावर संपर्क करण्यास सांगण्यात आले. .त्यांनी एकता यांच्या मोबाइलवर संपर्क केल्यावर एकताने ‘एसव्ही ५८ वन टू वन सर्व्हिस मॅनेजमेंट’ नावाच्या व्हॉट्सॲपवरील ग्रुपमध्ये इशाक यांचा मोबाइल नंबर समाविष्ट केला. तिथे रवी जेसवानी व विजय शर्मा हे दोघेही होते. त्यानंतर एकताने त्यांना ‘आयबीकेआर प्रो’ नावाचा ॲप डाउनलोड करायला सांगितला. त्या ॲपच्या माध्यमातून इशाक यांनी गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. पैसे पाठविल्यावर त्यांना पैसे जमा झाल्याचे संदेशही यायचे. .MPSC Success Story : 'लेकीच्या जिद्दीला मंद्रुळकोळेकरांचा सलाम'; एमपीएससीत यशस्वी झालेल्या मेघा सावंत-पाटील यांचा माहेरी सत्कार.काही दिवसात त्यांना त्यांच्या खात्यात १६ हजार रुपये जमा झाल्याने त्यांचा त्यावर विश्वास बसला. त्यानंतर इशाकने तिघांनी सांगितलेल्या शेअरमध्ये वेळोवेळी २२ लाख ८१ हजार २२० रुपये गुंतविले. यापैकी ६६ हजार रुपये त्यांना परत करण्यात आले. मात्र, त्यांनी दहा लाख रुपये विड्राल करण्याची मागणी केल्यावर तिघांनीही त्यांना टाळाटाळ करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे फसवणूक झाल्याचे कळताच, त्यांनी सायबर पोलिस ठाणे गाठून तक्रार नोंदविली. सायबर पोलिसांनी चौकशी करीत, गुन्हा दाखल करून सायबर चोरट्यांचा शोध सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.